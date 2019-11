Aquavia Spa präsentiert neue Markteinführungen auf der Aquanale 2019

Cervera, Spanien (ots/PRNewswire) - Aquavia Spa(https://www.aquaviaspa.com/), der führende Hersteller von Whirlpoolsund Heilschwimmbecken, präsentiert seine neuesten Becken auf derAquanale 2019, einer Messe, die gerade in Köln stattfindet. DieModelle sind Suite, Soft, Home, Essence, Cube und Cube Ergo.Die alle zwei Jahre stattfindende Messe wird vom 5. bis 8.November auf der Messe Köln durchgeführt. Die Aquanale findetzusammen mit der FSB statt und konzentriert sich auf öffentlicheEinrichtungen, Sport- und Schwimmbadanlagen und hofft, mehr als 320Unternehmen aus 25 verschiedenen Ländern begrüßen zu können.Aqua Via Spa stellt seine Produkte in Halle 6 am Stand G070 aus.Die Besucher werden in der Lage sein, eine Auswahl der neuesten undrepräsentativsten von dem Unternehmen entworfenen Whirlpools zugenießen: das Modell Suite Spa, das speziell für Paare entwickeltwurde; Soft, dank seiner großen Sonnenliege und seinen 5 inKorallenform angeordneten Sitzen das perfekte Modell, um eine schöneZeit mit Freunden zu verbringen; Home Spa erfreut Liebhaber desaußergewöhnlichen Designs, während Essence mit Blick aufTechnologieliebhaber entworfen wurde.Darüber hinaus werden zwei der Signaturkreationen der Firmavorgestellt: Cube und seine Ergo-Version. Beide Modelle sind auf dieexklusivste Nutzung im Privat- und Wohnbereich ausgerichtet. Nebenminimalistischen Linien und einer Zen-Reminisz verfügen sie über eineoptionale Beleuchtung entlang ihrer Umrandung.Die Marke wird diese Plattform nutzen, um ihr neues CorporateImage international zu präsentieren. Aquavia hat versucht, sich einneues Gesicht zu geben und eine neue Etappe zu beginnen, die dieEntwicklung des Unternehmens und seiner breiten Produktpalettesymbolisiert.Über Aqua SpaAqua Spa ist der führende europäische Hersteller von Whirlpoolsund Heilschwimmbecken für den privaten und öffentlichen Gebrauch.Mehr als 30 Jahre Erfahrung gewährleisten die Qualität seiner breitenProduktpalette, die in rund 40 Ländern in Europa, Asien und Afrikaverfügbar ist.Exklusivität, Design, Technologie, Komfort: Jedes Becken wirdunter Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse des einzelnenKunden mit den besten Materialien und Oberflächen entwickelt.Aqua Spa entwickelt und produziert seine eigenen Entwürfe undkontrolliert jedes Detail des Produktionsprozesses.http://aquaviaspa.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1022804/Cube_Spa.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1022805/Home_Spa.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1022803/Aquavia_Spa_Logo.jpgPressekontakt:Nuria Molinanuriamolina@solsonacomunicacion.com+ 34-675-741-431Original-Content von: Aquavia, übermittelt durch news aktuell