Aquarks 2020 Fazit zur InverPad® Pool-Wärmepumpenlösung

Foshan, China (ots/PRNewswire) - -2020 war ein besonderes Jahr für alle. Aquark musste neue Wege finden, um zu arbeiten, sich zu verbinden und zu leben. Rückblickend auf das vergangene Jahr hat sich Aquark angepasst und Herausforderungen gemeistert. Zusammen mit ihren globalen Partnern wuchsen sie schnell und bedienten mehr als 25.000 Poolbesitzer auf dem globalen Markt.Hier teilt Aquark dankbar mit, was sie im vergangenen Jahr erreicht haben.- Globale Partnernetzwerke Im Jahr 2020 hat die InverPad®-Technologie (https://www.aquark.com.cn/inverpad-technology) weiteres Vertrauen von globalen Partnern gewonnen. Aquark Inverter-Pool-Wärmepumpen (https://www.aquark.com.cn/mr-silence-heating-cooling-series.html) wurden durch die Zusammenarbeit mit 62 Partnern auf 35 Länder und Regionen verteilt. Darüber hinaus wurde das InverPad® der Marke Aquark von 22 Fachleuten weit verbreitet. Mit Hilfe ihres selbst entwickelten Wechselrichtersystems ist es ihnen gelungen, ein leises Benutzererlebnis zu bieten und positive Bewertungen von zufriedenen Verbrauchern zu erhalten.- Ein erweitertes Angebot an Inverter-Poolwärmepumpen Innovation ist das Kernprinzip von Aquark, und sie haben immer wieder in die Forschung und Entwicklung der Inverter-Poolwärmepumpe investiert. Bis Ende 2020 wurde ein komplettes Sortiment an Pool-Wärmepumpenlösungen fertiggestellt. Neben dem InverPad® Mr. Silence Inverter-Pool-Wärmepumpe (https://www.aquark.com.cn/mr-silence-heating-cooling-series.html) gab es auch die neuen Versionen des vertikalen Typs Mr. Titan (https://www.aquark.com.cn/mr-titan-stepless-dc-inverter-pool-heat-pump.html) und des kommerziellen Typs InverMax (https://www.aquark.com.cn/invermax-commercial-inverter-pool-heat-pump.html).- Online-Verkaufstraining und technisches Training Während der Zeit der Ungewissheit führte Aquark die Telearbeit ein und führte seine Geschäfte über Videokonferenzen, Messaging und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten fort. Vor-Ort-Schulungen wurden durch Online-Schulungen ersetzt. Obwohl Aquark einem so plötzlichen Notfall ausgesetzt war, gelang es, schnell zu reagieren und flexible Ansätze zu finden, um einen zeitnahen Kundenservice zu gewährleisten. Sie waren bestrebt, die Rolle eines globalen Pool-Wärmepumpenherstellers (https://www.aquark.com.cn/products)zu spielen.- Online-Ausstellung zeigt InverPad® Tech Da die traditionellen Messen nicht mehr stattfinden, wurden virtuelle Messen zu einer neuen Lösung, um sich mit neuen Partnern zu vernetzen. Aquark nahm an der FORO PISCINA&WELLNESS DIGITAL 2020, der 2020 PSP/Deck EXPO und der Piscine Connect 2020 teil, um Interaktionen mit Marktteilnehmern in der globalen Schwimmbadindustrie aufzubauen, von denen die InverPad®-Technologie weiter anerkannt wurde.- Neue Produktionslinie gebaut, um die boomende Nachfrage nach Inverter-Poolwärmepumpen zu befriedigen Aquark baute eine weitere hocheffiziente Produktionslinie auf, um die boomende Nachfrage nach Inverter-Poolwärmepumpen zu befriedigen. Das Geschäft wurde reibungslos abgewickelt, die Produktionskapazität kontinuierlich gesteigert und die Lieferung termingerecht erfüllt.Die Verbraucher können damit rechnen, dass Aquark noch fortschrittlichere Technologie und brandneue Erfahrungen in der Poolheizungsbranche hervorbringt.https://www.aquark.com.cn/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1423536/1.jpgPressekontakt:Aquark Electric Ltd+86-20-37814693sales@aquark.com.cnOriginal-Content von: Aquark, übermittelt durch news aktuell