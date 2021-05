Aquark steigert Kapazität mit zweiter Fertigungsstrecke

Foshan, China (ots/PRNewswire) - Mit der revolutionären InverPad®Technologie (https://www.aquark.com.cn/about-us) ist die Nachfrage nach den InverPad®-Schwimmbad-Wärmepumpen von Aquark so stark gestiegen, dass Aquark seinen Betrieb um eine zweite hochmoderne Fertigungsstrecke erweitert hat.Die zweite Fertigungsstrecke wurde 2020 fertiggestellt und in diesem Jahr in Betrieb genommen, um die weltweit steigende Nachfrage nach den Inverter-Schwimmbadwärmepumpen von Aquark zu decken. Mit dieser Erweiterung vergrößert sich die Fabrik um 2.000 Quadratmeter Produktionsfläche und 6.900 Quadratmeter Lagerfläche.Mit der Inbetriebnahme der zweiten Fertigungsstrecke kann die 12.000 m2 große Anlage von Aquark nun bis zu 15.000 Einheiten pro Monat produzieren, die alle die umfangreichen Qualitätskriterien erfüllen, einschließlich Wechselrichtertests und Sicherheitsprüfungen.Innovative Technologie, hochwertige Komponenten und strenge Qualitätskontrolle stehen bei der Konzeption und beim Betrieb der neuen Fertigungsstrecke stets im Vordergrund. Dank intelligenter Produktionselemente wie Ultraschall-Gasschweißen, zwei Halogen-Lecksuchgeräten, einem automatischen Kältemittelfüllsystem und einer Vorpumpe und Rootspumpe bleibt die Qualitätssicherung von Aquark für die Inverter-Schwimmbadwärmepumpen eine Priorität.Während der Montage der Einheiten werden die Poolwärmepumpen und -komponenten einer strengen Qualitätskontrolle mit 28 Inspektionspositionen für Stromsicherheit, Leistung, Aussehen und Verpackung usw. unterzogen. Dieses Qualitätssicherungssystem entspricht sämtlichen Standards und wird durch das hochentwickelte Labor von Aquark ergänzt, in dem Poolwärmepumpen mit einer Leistung von bis zu 110 kW unter simulierten Bedingungen von bis zu -25° C getestet werden können.Aquark (https://www.aquark.com.cn/) hat sich in der Branche als zweitgrößter Anbieter von Inverter-Schwimmbadwärmepumpen in China einen Namen gemacht. Aquark ist für seine InverPad®-Technologie, Innovation und den ständigen Wunsch bekannt, die Benutzererfahrung zu optimieren. Aquark ist führend in der Entwicklung und Herstellung von Schwimmbadwärmepumpen.Es ist kein Geheimnis, dass diese zweite Fertigungsstrecke in Bezug auf Produktionskapazität und Qualität revolutionär ist, aber laut Branchenspezialisten plant Aquark in keinster Weise, es ab jetzt langsamer angehen zu lassen. Da die Nachfrage nach den InverPad® Schwimmbadwärmepumpen (https://www.aquark.com.cn/products) weiter steigt, plant Aquark bereits, die ursprüngliche Fertigungsstrecke für weitere Produktionskapazitäten zu erweitern.Informationen zu AquarkAquark (https://www.aquark.com.cn/), der Pad Inverter Creator, ist ein professioneller Hersteller von Inverter-Schwimmbadwärmepumpen mit Sitz in Guangdong, China. Das Unternehmen Aquark wurde mit innovativem Geist gegründet und entwickelt besonders leise und energieeffiziente Inverter-Poolheizungslösungen für Anwender überall.Bitte besuchen Sie https://www.aquark.com.cn/Video - https://www.youtube.com/watch?v=vVG0WMzDejIPressekontakt:Chen BinE-Mail: marketing@aquark.com.cnTelefon: +86-020-37814693Original-Content von: Aquark, übermittelt durch news aktuell