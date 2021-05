Aquark: Markteinführung der InverPad® Turbo-Schwimmbadwärmepumpe

Foshan, China (ots/PRNewswire) - Aquark, ein Hersteller von Pad-Invertern, hat die Einführung seiner InverPad®-Turbo-Technologie angekündigt, um das volle Potenzial seines Pad-Inverters auszuschöpfen. Dies ist voraussichtlich der branchenweit erste Einsatz eines Turbofan (Mantelstromtriebwerk) in Inverter-Schwimmbadwärmepumpen.Aquark ist stets dem Innovationsgeist verpflichtet und hat das Ziel, den Anforderungen der Kunden bis hin zu den Schrauben und Muttern stets gerecht zu werden. InverPad® Tech ist das Ergebnis der zweijährigen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit von Aquark im Bereich der Inverter-Schwimmbadwärmepumpen. Bereits im Jahr 2017 wurde die Einführung der InverPad®-Schwimmbadwärmepumpe dank ihrer traumhaften Geräuschlosigkeit und dem edlen Pad-Design von Anwendern aus aller Welt begrüßt. Aufgrund der ständig steigenden Nachfrage nach besseren Schwimmerlebnissen und einer ganzjährigen Badesaison wird erwartet, dass die neue InverPad® Turbo-Schwimmbadwärmepumpe sowohl die Energieeinsparung als auch die Geräuschunterdrückung optimiert."Als Top-Hersteller von Wechselrichter-Pool-Wärmepumpen in China setzt sich das engagierte Team von Aquark dafür ein, das Schwimmen mit innovativen Technologien Nutzern auf der ganzen Welt verfügbar zu machen", erklärte Angella Lee, die Vertriebsleiterin von Aquark.Welche Funktionen der InverPad® Turbo-Technologie werden enthüllt?- Der erste Einsatz eines Turbofan (Mantelstromtriebwerk) in Inverter-Schwimmbadwärmepumpen- Starke Leistung bei -15 ºC, weshalb der Pool das ganze Jahr genutzt werden kann- Außergewöhnliche Geräuschlosigkeit mit einem Schallpegel von bis zu 38,4 dB (A), keine mechanischen Geräusche und natürlicher Stille.Sowohl Hardware als auch Software der InverPad® Turbo-Schwimmbadwärmepumpe werden verbessert. Der Turbofan ist mit aerodynamischem Design ausgestattet. Das neueste Luftstromsystem erweitert den Wärmeaustausch und steigert die Wärmeabgabe, um sicherzustellen, dass die Schwimmbadwärmepumpe auch in einer sehr kalten Wintersaison effizient arbeitet.Mit einer vielversprechenden Zukunft in Forschung und Entwicklung kann die kommerzielle Pool-Wärmepumpe von Aquark durch den Einsatz der EVI-Technologie auch bei -25° C einen hohen Wirkungsgrad und stabile Leistungen erzielen. Dadurch kann Aquark sowohl den Markt sowohl für private als auch für gewerbliche Schwimmbäder für eine ganzjährige Badesaison besser bedienen.Der InverPad® Turbo ist in Kürze verfügbar. Folgen Sie Aquark jetzt.Informationen zu AquarkAquark (https://www.aquark.com.cn/), der Pad Inverter Creator, ist ein professioneller Hersteller von Inverter-Pool-Wärmepumpen mit Sitz in Guangdong, China. Das Unternehmen Aquark wurde mit innovativem Geist gegründet und entwickelt superleise und energieeffiziente Inverter-Poolheizungslösungen für Anwender überall.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aquark.com.cn/Pressekontakt:Chen BinE-Mail: marketing@aquark.com.cnTelefon: +86-020-37814693Original-Content von: Aquark, übermittelt durch news aktuell