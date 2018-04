Weiters konnte Aquarion auch die Bilanz um mehr als 6 MillionenEuro durch Unterstützung von Green Growth Fund (GGF) und Green ShootsstärkenZürich (ots/PRNewswire) - Der "Sustainable Growth Fund" ("SGF"),einem auf Wachstumskapital ausgerichteter Fonds, hat eineVereinbarung mit der Aquarion AG (Aquarion Gruppe) unterzeichnet, inder Aquarion 15 Millionen Euro zur Beschleunigung seines Wachstumserhält. Die Mittel werden für Projektfinanzierungen undBetriebskapital verwendet, aber hauptsächlich zur Finanzierung vonAkquisitionen, um den Umsatz der Aquarion Gruppe kurzfristig auf mehrals 100 Millionen Euro zu steigern und eine EBITDA-Marge von mehr als10% zu erzielen.Hauptaugenmerk der Gruppe liegt dabei auf die Investition in eineneue, bahnbrechende Technologie zur Behandlung stark kontaminierterAbwässer, auf den Zugang zu neuen geografischen Märkten und auf denAusbau des Produkt- und Systemportfolios um die wiederkehrendenUmsatzerlöse der Unternehmensgruppe zu steigern. Mit diesen Schrittenbeabsichtigt die Aquarion Gruppe im Jahre 2019 einen Börsengangdurchzuführen.Neben der SGF-Finanzierung konnte die Aquarion AG auch ihre Bilanzum mehr als 6 Millionen Euro durch die Hilfe von ihrem GroßaktionärGreen Growth Fund 1 und ihrem größten Kreditgeber Green Shootsstärken.Karl Michael Millauer, CEO der Aquarion AG, sagte: "Die Sicherungdieses Wachstumskapitals ist ein wichtiger Schritt, um Aquarion zueinem größeren internationalen Akteur vor allem imIndustriewassersektor zu entwickeln. Ich bin sehr erfreut undmotiviert über diese Entwicklung und der neuen Beziehung mit SGF,einem auf Wachstumskapital ausgerichteten sowie auf erneuerbareEnergien spezialisierten Fonds. Mit SGF erhält Aquarion einenPartner, der unser Geschäft sehr gut versteht. Mit einem geplantenBörsengang haben wir die Chance, deutlich mehr Eigenkapital zuerhalten, um weiter wachsen zu können. Ebenfalls schätzen wir sehrdie erhaltene Unterstützung seitens GGF 1 und Green Shoots , um dieBilanz für die geplante Expansion zu stärken. Wir sehen dies alsVertrauensausdruck in uns und in unseren zukünftigen Erfolg. "Jennifer L. Wick, Mitbegründerin und Managing Partner von SGF,sagte: "Wir freuen uns, dass die Aquarion sich entschieden hat,unsere Finanzierungsquelle zu nutzen, um das Wachstum der Gruppeabzusichern. Wir mögen den Wassersektor und sehen in ihn eine echtenWachstumsmarkt und sind daher sehr froh darüber, die Aquarion inihren Wachstumsplänen unterstützen zu können. "Jochen Wermuth, Investitionsberater für den GGF, sagte: "Wir sindseit 2013 in Aquarion investiert und haben die Gruppe dabeiunterstützt den Umsatz in dieser Zeit zu verfünffachen . Gleichzeitighat die Gruppe einen signifikant positiven Beitrag zur Umweltgeleistet. Wir sind sehr erfreut über die Wandelanleihe von SGF, dieder Aquarion Gruppe den notwendigen Treibstoff für das Wachstum gibt.Über die Aquarion GruppeDie Aquarion Gruppe ist ein führender Anbieter vonfortschrittlichen Wassersystemen, -lösungen und -technologien für dieÖl- und Gasindustrie, den Energiesektor, die Halbleiterindustrie undandere Prozessindustrien sowie den Trinkwassermarkt. Aquarion ist inDeutschland, der Schweiz, Italien, Großbritannien, Chile, Russlandund Südostasien tätig. Die Aquarion Gruppe hat sich einenWettbewerbsvorteil erarbeitet zum einen durch Akquisitionen vonUnternehmen mit bahnbrechendem Intellectual Property rund um denGlobus und zum anderen durch ihre eigene R&D im Zusammenhang mitGreen- und Brownfield-Projektlösungen. Die Aquarion Gruppe bietetwettbewerbsfähige Lösungen für alle drei Hauptansätze derWasserreinigung: chemisch, biologisch und physikalisch.Über Sustainable Growth Fund SCSp, SICAV-SIF (SGF)SGF ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die inLuxemburg ansässig ist und deren Zweck es ist Finanzierungen undInvestitionen in Unternehmen zu machen, die sich in einerWachstumsphase befinden und auf folgenden Schlüsselmärkten aktivsind: Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Abwasserreinigung, AbfallManagement, Energieverteilung und Energieeffizienz. Unternehmen, indie SGF investiert, wie Aquarion haben überzeugende und bewährteTechnologien und haben die Absicht kurzfristig an die Börse zu gehenund die Kapital benötigen, um den Wert des Unternehmens deutlich zusteigern. Das Management Team von SGF besteht aus Experten mitbeeindruckenden Erfolgsnachweis von über 20 Jahren und Erfahrung aufdem Gebiet von Private Equity Investitionen und sehr viel Erfahrungauf dem Gebiet von erneuerbaren Energien, Clean-Tech sowie auf demnachhaltigen Sektor.Über Green Growth Fund 1 (GGF)Der GGF 1 hat sich auf Investitionen in deutsch- undnordeuropäischen KMUs spezialisiert, die ihren Kunden dieressourceneffizienteste Lösungen anbieten können. Dabei unterstützter diese Unternehmen beim Verkauf von deren Waren undDienstleistungen in Emerging Märkten, die sehr stark wachsen undbereits jetzt etwa 75 % des globalen Wachstums ausmachen. Im Schnittliegen diese Länder vergleichsweise zur deutschen BIP pro Kopf beimEnergieverbrauch im vierfachen Bereich und beim CO2 Ausstoss sogar imachtfachen Bereich. Folglich hat sich die Strategie, die effiziente Ressourcennutzung in Emerging Markets zu exportieren als sehr vorteilhaft erwiesen, insbesondere in Bezug auf das enorme Wachstum, der hohen Gewinnspanne und der gleichzeitig positiven Auswirkung auf die Umwelt. Der Investitionsberater von GGF1 namens Wermuth Asset Management GmbH hat seinen Hauptsitz in Berlin, welches das Epizentrum von führenden Ingenieuren sowie von der Rahmenpolitik für eine globale "grüne industrielle Revolution" ist. Diese Revolution ist eine Verknüpfung aus IT gesteuerten Ressourceneffizienz, wettbewerbsfähiger erneuerbarer Energie- sowie wettbewerbsfähigen emissionsfreien Beförderungssystemen, Fintech, nachhaltiger Landwirtschaft und erfolgreicher Kreislaufwirtschaftsmodelle.