Bei Aquaplaning unbedingt Kontakt halten

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Bei Aquaplaning auf der Fahrbahn ist esmit der Sicherheit schnell vorbei, denn es ist extrem gefährlich. WieSie das Unfallrisiko reduzieren können und vor allem, wie Sie sichverhalten sollten, hat Marco Chwalek einen Fachmann gefragt.Sprecher: Aquaplaning ist mehr als eine sehr nasse Straße. BeiAquaplaning verlieren die Reifen den Bodenkontakt, da ein Wasserkeilsich unter die Räder schiebt. Der Fahrer fühlt sich in dem Momentvollkommen hilflos, unsicher und reagiert oft falsch. Gut wäre es,wenn es bestimmte Anhaltspunkte gibt, um den Fahrer vorher schon zuwarnen. Wir haben TÜV SÜD-Experte Patrick Pöppl gefragt, ob sichAquaplaning ankündigt:O-Ton Patrick Pöppl: 15 Sekunden"Warnsignale können sein, wenn die Fahrbahn durch einen Wasserfilmbedeckt ist. Auch durchdrehende Räder oder eine ruckelnde Lenkungkönnen Indizien dafür sein, dass die Bodenhaftung zeitweise verlorengegangen ist. Bei starkem Regen unbedingt auf diese Zeichen achten."Sprecher: Gibt es für den Fahrer eine Chance, das Risiko zuminimieren?O-Ton Patrick Pöppl:14 Sekunden"Ein gutes Reifenprofil kann Aquaplaning stark entgegenwirken. Jegeringer das Reifenprofil, desto größer die Gefahr, an Bodenhaftungzu verlieren. Auch der korrekte Reifendruck ist sehr wichtig. Beiniedrigem Druck steigt die Gefahr des Aufschwimmens."Sprecher: Wie muss man sich in so einer gefährlichen Situationverhalten, damit nichts passiert?O-Ton Patrick Pöppl: 18 Sekunden"Die Geschwindigkeit muss sofort gedrosselt werden und der Abstandzu anderen Verkehrsteilnehmern sollte vergrößert werden. Zudemsollten hektische Lenkbewegungen oder Bremsmanöver vermieden werden.Bei plötzlicher Gefahr kann mit voller Kraft gebremst werden, das ABSwirkt dem Überbremsen des Fahrzeugs entgegen."Abmoderationsvorschlag: Treten Sie bei nassem Wetter hin undwieder auf die Bremse, rät TÜV SÜD, denn das trocknet Beläge undScheiben, die im Notfall dann schneller greifen.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592E-Mail: carolin.eckert@tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell