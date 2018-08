Aquaplaning: So verhalten Sie sich richtig in brenzligen Situationen

Hannover (ots) - Aquaplaning stellt im Straßenverkehr einebesonders tückische Gefahr dar, weil die Kontrolle über das Fahrzeugverloren geht. In solch brenzligen Situationen kommt es darauf an,dass Autofahrer schnell und richtig reagieren. Lebensrettenden Ratgibt's vom Reifenspezialisten reifen.com (http://www.reifen.com).1. Wichtigste Regel: Auf genügend Profiltiefe achten (mindestensvier Millimeter), damit die Profilblöcke der Reifen und derUntergrund "in Kontakt" bleiben. Die Profilrillen nehmen das Wasserauf und leiten es nach außen ab.2. Bei Starkregen Geschwindigkeit reduzieren und Lkw nichtüberholen, da diese große Mengen Wasser zur Seite "schaufeln"! Sobeugen Sie am wirksamsten der Situation vor, dass die Reifen"aufschwimmen" und sich das Fahrzeug nicht mehr lenken lässt.3. Fahren Sie rechts ran und halten Sie, wenn die Scheibenwischerdie Wassermassen nicht mehr bewältigen und Sie kaum noch etwaserkennen. Auf der Autobahn dürfen Sie hierfür den Standstreifennutzen (Warnblinker einschalten).4. Wenn es trotz aller Vorsicht zu Aquaplaning kommt: Gehen Sierunter vom Gas und bewegen Sie das Lenkrad nicht mehr, bis die Reifenwieder Kontakt mit der Fahrbahn haben. Bremsen Sie jedoch nur, wennIhr Auto über ein ABS verfügt.5. Achten Sie auf Warnhinweise: Aquaplaning kündigt sich mitunteran - mit Wassergeräuschen in den Radkästen oder vom Unterboden. Auchdurchdrehende Räder oder ein ruckelndes Lenkrad sollten Sie alsAquaplaning-Warnung ernst nehmen.Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands Multi-Channel-Spezialist für Reifenund Räder mit einem breiten Angebot. In Deutschland gibt es 37Filialen, den Onlineshop reifen.com (von 2014 bis 2017 vier Jahre inFolge Branchensieger Online-Reifenhandel bei Deutschlandsbedeutendstem Service-Ranking "Service-Champions") und 3.300Montagepartner, die Serviceleistungen erbringen. Die Produktpaletteumfasst Pkw-Reifen, Felgen, Kompletträder, Motorrad-, Offroad- undTransporterreifen sowie Zubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSabrina LiekefettSüdfeldstr. 1630453 HannoverTel.: (0511) 123210-33E-Mail: presse@reifen.comwww.reifen.comOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell