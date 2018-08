Aquaplaning: Geringer Reifendruck ist gefährlich

Wiesbaden (ots) - Nach der Hitzewelle kommen die Unwetter mitteilweise sintflutartigen Regenfällen - das Aquaplaning-Risikosteigt. Um die Unfallgefahr zu senken, sollten Autofahrer regelmäßigdie Reifen prüfen, rät das R+V-Infocenter.Wasserglätte birgt Unfallgefahren"Autofahrer sollten bei Wetterwarnungen mit Starkregen jederzeitauf ein mögliches Aquaplaning vorbereitet sein", sagt Karl Walter,Abteilungsdirektor Kfz-Schaden bei der R+V Versicherung. Wer aufnasser Fahrbahn unterwegs ist, tut gut daran, auf die vorausfahrendenFahrzeuge zu achten: Erzeugen sie Wasserfontänen, ist das einwichtiger Hinweis auf Aquaplaning.Aquaplaning-Risiko schon vor der Fahrt verringernAm Fahrzeug selbst ist vor allem der Zustand der Reifen wichtig."Je geringer die Profiltiefe, desto eher verlieren die Reifen beiRegen den Kontakt zur Fahrbahn", erklärt R+V-Experte Walter. Grundist, dass die Rillen das Wasser nicht mehr so gut ableiten können. Amsichersten sind Profiltiefen von mehr als drei Millimeter.Auch der Reifendruck spielt eine Rolle. Ist er zu gering, erhöhtsich die Angriffsfläche und das Wasser kann schlechter ablaufen."Besondere Vorsicht ist also dann geboten, wenn Reifen schon ältersind und der Druck längere Zeit nicht überprüft wurde", sagt KarlWalter.Weitere Tipps des R+V-Infocenters- Setzt plötzlich starker Regen ein, heißt es runter vom Gas undmöglichst nicht bremsen. Denn Bremsen kann beim Aquaplaning nursehr schwer dosiert werden - und die blockierenden Räder könnenden Aquaplaning-Effekt sogar noch verstärken. Zudem kann dasAuto ins Schleudern kommen, wenn es wieder Bodenkontakt bekommt.- Nicht oder nur sehr leicht Gegenlenken: Bei zu starkenLenkbewegungen wirken starke Kräfte auf das Fahrzeug, wenn eswieder Haftung hat.- Wenn die Räder die Bodenhaftung verlieren, können Autofahrerzusätzlich die Kupplung treten oder auskuppeln.- Vorsicht ist auch bei Spurrillen geboten, in denen sich dasWasser sammelt. Hier möglichst versetzt fahren. Ebenso könnenUnterführungen und Brückendurchfahrten überflutet sein.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell