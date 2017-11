Aquam Corporation erhält 26 Millionen USD an Wachstumskapital von NewWorld Capital Group

Mit der steigenden Nachfrage nach globaler Ausfallsicherheit derWasserinfrastruktur ist Aquam gut zum weiteren Ausbau seinerinnovativen Verteilernetz-Technologien aufgestelltSan Diego (ots/PRNewswire) - Die Aquam Corporation ("Aquam"), einglobaler Anbieter von Technologien zur Risikoeingrenzung für Assetsim Bereich der Wasser- und Stromübertragung und Distribution, gibtheute bekannt, dass der Konzern Wachstumskapital in Höhe von 26Millionen USD von der auf Umweltfreundlichkeit ausgerichtetenPrivate-Equity-Firma NewWorld Capital Group, LLC unter Beteiligungeines von Credit Suisse beratenen Fonds erhalten hat. Die Mittelfließen in die weitere Produktentwicklung und geografische Expansionder Schlüsselbereiche des Unternehmens, zu denen Nu FlowTechnologies, führend in der Auskleidung von Infrastrukturleitungenmit geringem Durchmesser, Specialized Pipe Technologies ("SPT"), einAnbieter von Rohrauskleidungsinstallationen, Aquam Water Services,ein führendes britisches Unternehmen, das Daten über den kritischenWasserverbrauch von Wasserversorgungsunternehmen bereitstellt, undAquam Pipe Diagnostics (vormals JD7), ein globaler Spezialist für dieBewertung und Inspektion von Rohrleitungen zählen.Sowohl kommunale als auch gewerbliche Entscheidungsträgerkonzentrieren sich angesichts der Meldungen von Naturkatastrophenweltweit zunehmend darauf, veraltete Infrastrukturen belastbarer zumachen. Die Kommunen sind auf genau diese Infrastrukturen angewiesen,um kritische Ressourcen sicher und zuverlässig bereitzustellen,gleichzeitig zeigt sich immer offensichtlicher, dass die bestehendenStrukturen Lecks aufweisen, marode und in vielen Fällen einfachunzulänglich sind. Aquams mehrfach ausgezeichnete proprietäreTechnologien für Wasser und Energie untersuchen und lösen dieProbleme, die mit alternder Infrastruktur und Wasserverknappungeinhergehen und machen sowohl eine Instandhaltung als auch eineVerlängerung der Lebensdauer und vollständige Sanierung derVersorgungsinfrastrukturnetze möglich."Das Investment in Aquam steht voll und ganz im Einklang mit derInvestitionsarbeit von NewWorld, da wir an den BereichenRessourcenproduktivität und infrastrukturelle Überalterunginteressiert sind", erklärt Bill Hallisey, Managing Partner beiNewWorld Capital. "Aquams globale Reichweite und sein überzeugendestechnologisches Angebot erfüllen sowohl unsere ökonomischen als auchökologischen Qualifikationen für lohnende Investitionen".Die Aquam-Unternehmensgruppe ist in den letzten zwei Jahren mitder Akquisition von spezialisierten, im Feld Infrastruktur tätigenAkteuren wie z. B. JD7, SPT und Water Services, die jahrzehntelangeErfahrung und neuartige Technologien in das Unternehmen einbringen,rasant gewachsen. Aquams Innovationskraft zur Lösung selbstanspruchsvollster Infrastrukturfragen hat viele der weltweit größtenEnergieversorger angezogen, und das Unternehmen wurde bereitsmehrfach für seine Lösungen mit Auszeichnungen wie u.a. den 2017Water Industry Achievement Awards gewürdigt. Die Investition vonNewWorld Capital und einem von Credit Suisse beratenen Fondsermöglicht es dem Unternehmen, sein Produkt- undDienstleistungsangebot zu erweitern und seine Expertise einerwachsenden Zahl von kommunalen und gewerblichen Kunden weltweit zurVerfügung zu stellen."In Anbetracht der fortdauernden Krisensituation in Flint,Michigan, mit durch Blei verunreinigtem Trinkwasser, Houstonsbeispiellosen Überschwemmungen durch Hurrikan Harvey, und einemWasserverlust von 22 Prozent, der dem Vereinigten Königreich täglichdurch Rohrleckage aufgrund einer jahrhundertealten Infrastrukturentsteht, ist unser oberstes Gebot, die Lieferung von zwei derwichtigsten Ressourcen der Welt - nämlich Wasser und Energie - zumodernisieren", sagt Dan Squiller, CEO von Aquam. "Mit dieserInvestition können wir Abhilfe bei toxischen Bleigehalten imTrinkwasser schaffen, Erdgas- und Wasserleitungen sanieren undexpandieren, um weitere weltweit auftretende systemische Problemeanzugehen".Informationen zu Aqua Corp.Aqua Corp. ist ein globaler Anbieter für Lösungen, die den gutenZustand und die Langlebigkeit der Wasser- undEnergieverteilungsinfrastruktur und einen sicheren und verlässlichenZugang zu lebenswichtigen Ressourcen für den Versorgungs-, Gewerbe-und Wohnungsmarkt gewährleisten. Die preisgekrönten proprietärenTechnologien für Wasser und Energie dienen der Beurteilung, Reinigungund Sanierung, um Probleme wie alternde Infrastruktur undWasserverknappung zu lösen. Die Aquam-Unternehmensgruppe bietetEnd-to-End-Service-Lösungen und -Technologien für die Wartung,verlängerte Lebensdauer und vollständige Sanierung vonVersorgungsinfrastrukturnetzen und umfasst: Nu Flow Technologies,führend in der Auskleidung von Rohren mit kleinem Durchmesser;Specialized Pipe Technologies ("SPT"), Anbieter vonRohrauskleidungsinstallationen, Aquam Water Services, ein führendesbritisches Unternehmen, das Daten über den kritischen Wasserverbrauchvon Wasserversorgungsunternehmen bereitstellt, und Aquam PipeDiagnostics, ein globaler Spezialist für die Beurteilung undInspektion von Rohrleitungen. Die Dienstleistungen von Aquam sind inNordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Australasien und dem NahenOsten verfügbar. 