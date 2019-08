Aquakultur-Technologieanbieter UMITRON stellt Fish Appetite Index (FAI) vor, das weltweit erste System zur Erfassung des Hungergefühls von Meeresfischen in Echtzeit

Singapur (ots/PRNewswire) - UMITRON PTE. LTD. (Singapur,Mitgründer/ Managing Director Masahiko Yamada) bringt Fish AppetiteIndex (FAI) auf den Markt, das weltweit erste System zur Erfassungdes Hungergefühls von Meeresfischen in Echtzeit. UMITRON FAI nutzteffiziente maschinelle Lernverfahren und Bildanalysetechniken, umVideostreams relevante Daten entnehmen zu können, die der akkuratenBerechnung des Hungergefühls von Fischen dienen. FAI-Software wurdebereits an bestehende Kunden zur Optimierung ihrer Fütterungsbetriebeausgeliefert.Im Laufe der vergangenen zwanzig Jahre hat sich dieAquakulturindustrie exponentiell erweitert und konnte während dieserkurzen Zeitspanne auf eine Verdreifachung ihrer Jahresproduktionblicken. Zugleich sind die Fütterungspreise innerhalb der Aquakulturjedoch dramatisch gestiegen. Dies stellt Farmer vor eine immer größerwerdende Herausforderung, da Fütterungskosten einen Großteil ihrerbetrieblichen Gemeinkosten ausmachen. Farmer sehen sich einerGratwanderung gegenüber: Eine Unterfütterung ihrer Fische birgt dasRisiko geringerer Wachstumsraten sowie verlängerterMarkteinführungszeiten, während eine Überfütterung Kosten erhöht undpotentiell umweltschädigend ist. Innovative Technologien zurDatenanalyse wie IoT-Geräte sowie maschinelle Lernverfahren bietenFarmern eine Lösung für einen optimierten Fütterungsbetrieb.Der FAI-Algorithmus nimmt dieselben visuellen Informationen wieein Mensch auf, bewertet das Hungergefühl der Fische dementsprechendund präsentiert gewonnene Erkenntnisse in Form einerleichtverständlichen Grafik. Kommt dies gemeinsam mit einemSmart-Feeder wie UMITRON CELL zum Einsatz, so können die Zeitabständezwischen den Fütterungen mit minimalem menschlichen Eingreifenautomatisch angepasst werden. Farmbetriebe können FAI zurFeineinstellung ihrer Fütterungszeitpläne nutzen und auf diese Weisesicherstellen, dass den Bedürfnissen der Fische stets entsprochenwird. Dies können sie mit der UMITRON-App problemlos über ihreSmartphones ausführen, mit welcher sie Fütterungseinstellungen aufBasis des FAI-Feedbacks überprüfen und aus der Entfernung regulierenkönnen.FAI verhilft Farmern zur Reduzierung verschwendeter Futtermengen,zu einer optimierten Ertragskraft sowie zu ökologischerNachhaltigkeit. Wird FAI gemeinsam mit Technologien wie CELLeingesetzt, können Farmer während gefährlicher Wetterbedingungen oderFeiertagen an Land bleiben und sind dennoch dazu in der Lage, ihreFischbestände genau im Auge zu behalten. Zusätzlich wird der Bedarfan auf die Fütterung spezialisierten Mitarbeitern verringert, so dassAngestellte dazu in der Lage sind, sich stattdessen auf andereAufgabenbereiche zu konzentrieren, die einer artgerechtenFischhaltung zugute kommen.Bestehende UMITRON-Kunden haben bereits mit derKombinationsnutzung von FAI und CELL begonnen. "Es gibt heutzutagezahlreiche Unternehmen, die maschinelle Lernverfahren für eineVielzahl an Industriebereichen entwickeln, sie jedoch ausschließlichunter idealen Bedingungen testen. Der UMITRON Fish Appetite Indexwird hingegen bereits von unseren bestehenden Kunden auf ihrenMeeresfarmen genutzt, wo er unter realen Bedingungen zum Einsatzkommt. Für einiger unsere potentiellen Kunden mag es anfangsschwierig sein, sich ganz und gar auf künstliche Intelligenz zuverlassen, doch FAI ist ein wichtiges Werkzeug, das Produktivitäterhöhen und Verschwendung reduzieren kann", erklärte Masahiko Yamada,Managing Director von UMITRON. "Unser Konzept der Appetitanalyse wirdmit Blick auf Kundenrückmeldungen erarbeitet. UMITRON wird auchzukünftig ähnliche wertschöpfende Sofware-Dienstleistungenentwickeln, die unserem bestehenden Kundenstamm automatischzugänglich gemacht werden können. Zusätzlich sind wir nach Gesprächenmit potentiellen Kunden bzw. Ausrüstungsspartnern offen für dieEntwicklung weiterer praktischer Anwendungen", fügte Takuma Okamoto,CTO von UMITRON, hinzu.UMITRON ist auf der Suche nach Partnern, die FAI für Fischartenwie Atlantiklachs, Regenbogenforellen, europäischen Seebarsch sowieGoldbrassen nutzen möchten. Zugleich hält UMITRON nachHerstellungspartnern für Fütterungsysteme Ausschau, dieDatenanalysesoftware wie FAI zur Optimierung ihrer aktuellen Produkteeinsetzen möchten.UMITRON wird auf der AquaNor, die vom 20. - 23. August inTrondheim, Norwegen stattfinden wird, sowie vom 21. - 23. August aufder Japan International Seafood & Technology Expo in Tokio, Japan,vertreten sein. Interessenten sollten UMITRON im Voraus kontaktieren,um ein Informationstreffen festzulegen.Informationen zu UMITRONUMITRON ist ein Deep-Tech-Unternehmen mit Sitz in Singapur undJapan, das sich globaler Nahrungsmittel- und Umweltprobleme annehmenmöchte, indem dem Aquakultursektor durch Technologie mehr Stärkeverliehen wird. Wir errichten benutzerfreundliche Datenplattformenfür Aquakultur unter der Nutzung von IoT, Satellitenfernerkundungsowie künstlicher Intelligenz (AI). Unsere Technologie befähigtFarmer zu höherer Effizienz, zur Handhabung umweltbedingter Risikenund steigert im Gegenzug Unternehmenserlöse. Unser Endziel ist es,Computermodelle in Kombination mit Aquakultur zu nutzen, um die Weltnachhaltig und effizient auf menschen- und naturfreundliche Weise mitProteinen zu versorgen. Schlussendlich beabsichtigen wir, weltweiteine nachhaltige Aquakultur bereitzustellen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/958203/FAI2_002.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/958204/FAI2_004.jpgPressekontakt:pr@umitron.com+65-81560455Anfragen an Farmer oder andere Partner: fai@umitron.com