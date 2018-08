AquaVenture: Das macht sprachlos!

Der Kurs der Aktie AquaVenture stand am 09.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 16,74 USD. Der Titel wird der Branche "Wasserversorgung" zugerechnet.

Unsere Analysten haben AquaVenture nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der AquaVenture-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,6 USD mit dem aktuellen Kurs (16,74 USD), ergibt sich eine Abweichung von +14,66 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (15,79 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,02 Prozent Abweichung). Die AquaVenture-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für AquaVenture in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für AquaVenture haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. AquaVenture bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Analysteneinschätzung: AquaVenture erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu AquaVenture vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (21 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 25,45 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,74 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. AquaVenture erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.