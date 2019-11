AquaBounty: Heikles Investment oder sichere Bank?

An der Börse NASDAQ CM notiert die Aktie AquaBounty am 14.11.2019, 06:02 Uhr, mit dem Kurs von 2.11 USD. Die Aktie der AquaBounty wird dem Segment "Biotechnologie" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der AquaBounty wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu AquaBounty vor. Das Kursziel für die Aktie der AquaBounty liegt im Mittel wiederum bei 4 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,1 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 90,48 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der AquaBounty insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der AquaBounty beläuft sich mittlerweile auf 2,63 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 2,1 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20,15 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,55 USD. Somit ist die Aktie mit -17,65 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt neun Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen AquaBounty. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.