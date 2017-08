AquaBeam: Sanfte Revolution in der Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung (FOTO)

Hamburg (ots) -- Behandlungsangebot mit Wasserstrahl-Roboter in der Urologie amAsklepios Klinikum Harburg ist bundesweit und inKontinentaleuropa einzigartig- Patienten profitieren von kürzerer OP-Zeit und mehrSicherheitAm Asklepios Klinikum Harburg in Hamburg wurde jetzt eineOperationstechnik für die Behandlung der gutartigenProstatavergrößerung (Benigne Prostatahyperplasie, BPH) eingeführt,die es bislang noch in keiner Klinik in Kontinentaleuropa gibt: Mitdem im Silicon Valley entwickelten "AquaBeam"-OP-Roboter(www.procept-biorobotics.com) können die Urologen unter der Leitungvon Professor Dr. Thorsten Bach(www.asklepios.com/hamburg/harburg/experten/urologie/) mit einemultraschallgesteuerten Wasserstrahl das überschüssige Gewebebesonders präzise und schonend entfernen. Das geschieht ohne dieHitzeeinwirkung wie beim Laser und ohne eine mechanische Schlinge wiebeim herkömmlichen chirurgischen TURP-Verfahren. Von dem neuenVerfahren, dessen besondere Vorteile kürzlich in einer weltweitbeachteten Studie(www.procept-biorobotics.com/downloads/AUA-Press-Release-051417.pdf)präsentiert wurden, könnten in Zukunft viele der bundesweit rund60.000 Männer profitieren, die sich pro Jahr aufgrund ihrerHarndrang-Beschwerden einer operativen Therapie des gutartigenProstatasyndroms unterziehen."Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses neue Verfahren dieProstata-Therapie nachhaltig verändern wird, es ist eine sanftetechnische Revolution", sagt Prof. Dr. Thorsten Bach. Der Chefarztder Urologie am Asklepios Klinikum Harburg war aufgrund seinerweltweit anerkannten hohen Expertise sehr früh in die klinischeBegutachtung der innovativen Technologie involviert und kann seinenPatienten diese schonende Behandlungsform deshalb als einer derersten Mediziner in Europa und als erster in Deutschland anbieten."Das klassische, chirurgische Verfahren zur Entfernung der gutartigvergrößerten Prostata ist seit etwa 85 Jahren bekannt. Vor etwafünfzehn Jahren wurde dann die Laser-Technik als Innovationeingeführt, die dem klassischen Verfahren nachweislich unsererStudien in Hamburg (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27263019)gleichwertig ist, aber zusätzliche Vorteile bietet wie einen kürzerenKlinikaufenthalt. Mit dem ultraschallgestützten Wasserstrahl verfügenwir jetzt über ein weiteres innovatives OP-Verfahren, das fastvollautomatisch und zugleich außerordentlich präzise arbeitet. DieOP-Zeit ist deutlich kürzer, die Reizung des Gewebes nur minimal,wodurch Kontinenz und Samenergussfunktion besser erhalten werden alsbei herkömmlichen chirurgischen Verfahren", so Professor Bach, deru.a. die europäischen(uroweb.org/guideline/treatment-of-non-neurogenic-male-luts/) unddeutschen Leitlinien (http://ots.de/gIDLh) für die Behandlung dergutartigen Prostatavergrößerung (BPH) mitentwickelt hat und dessenKlinik als eine der weltweit führenden Einrichtungen für die Therapieder BPH gilt."Mit der Installation der weltweit neuesten Technologie für dieBehandlung der gutartigen Prostatavergrößerung am Klinikum inHamburg-Harburg erweist sich Asklepios erneut als Pionier modernsterSpitzenmedizin. Wir wissen, dass unsere Patienten von erfahrenenSpezialisten mit modernster Technik im Bereich der Diagnostik undTherapie behandelt werden möchten. Deshalb forcieren wir bundesweitden Ausbau von Exzellenzzentren und setzen auf Spezialisierung. Undunsere Patienten wissen zu schätzen, dass sich diese Spezialisierungpositiv auf die Behandlungsqualität auswirkt", sagt Prof. Dr.Christoph. U. Herborn, Medizinischer Direktor der Asklepios KlinikenGruppe.Computertechnik und Ultraschallmessung unterstützen den Arzt beider OP Die neue AquaBeam-Operationstechnik kombiniert die Bildgebungeines Ultraschallgeräts mit der minimalinvasiven Technik einesEndoskopes. Anders als bislang können Urologen mit demAquaBeam-Verfahren nun erstmalig den zu entfernenden Teil derProstata genau identifizieren und markieren. Sobald der entsprechendeBereich markiert ist, kommt unter computergestützter Beobachtung undFührung ein Hochdruck-Wasserstrahl im OP-Gebiet zum Einsatz, der denvergrößerten Teil der Prostata präzise und schonend entfernt. "Dergesamte Eingriff dauert nur rund 20-30 Minuten, die reine OP-Zeitbeträgt sogar lediglich fünf Minuten", so Prof. Bach. Zum Vergleich:Laserverfahren und die klassische Operation dauern in der Regel 60Minuten und länger. Das neue OP-Verfahren mit dem Wasserstrahlreduziert die Gefahr einer Verletzung, vermindert unangenehmeDrangbeschwerden in der Heilungsphase und ermöglicht außerdem eineschnellere Genesung, weil das Operationsgebiet durch denvergleichsweise sanften Eingriff weniger gereizt wird. "In derNachsorge der gutartigen Prostatavergrößerung perWasserstrahl-Operation sind die Ergebnisse dabei genauso gut wie dieder etablierten Verfahren", so Professor Bach. Nicht geeignet ist dasneue Verfahren lediglich für Patienten, die gerinnungshemmendeMedikamente einnehmen. Sie werden weiterhin mit dem modernenLaserverfahren behandelt. Das AquaBeam-Verfahren ist für dieBehandlung von Patienten in Deutschland zugelassen und als sogenannteKassenleistung für Versicherte aller Krankenkassen zugänglich. Prof.Bach wird das neue Verfahren im Rahmen einer Semi-Live-Präsentationauf dem 69. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie(http://ots.de/qs6vP) im September dem Fachpublikum vorführen. EineStudie in Kooperation mit Asklepios proresearch(www.asklepios.com/proresearch/) ist in Vorbereitung.Die Asklepios Kliniken verfügen in Hamburg über insgesamt fünfurologische Fachabteilungen mit Spitzenmedizinern, modernstertechnischer Ausstattung und weit über die Metropolregion hinausreichendem Ruf:Asklepios Klinik Altona(Chefarzt: Prof. Dr. Christian Wülfing)(www.asklepios.com/hamburg/altona/experten/urologie/),Asklepios Klinik Barmbek(Chefarzt: Prof. Dr. Andreas Gross)(www.asklepios.com/hamburg/barmbek/experten/urologie/),Asklepios Klinikum Harburg(Chefarzt: Prof. Dr. Thorsten Bach)(www.asklepios.com/hamburg/harburg/experten/urologie/),Asklepios Klinik St. Georg(Chefärzte: Dr. Stephan Tauber, Dr. Petra Anheuser)(www.asklepios.com/hamburg/sankt-georg/experten/urologie/),Asklepios Westklinikum Hamburg(Chefarzt: Dr. Claus Brunken)(www.asklepios.com/hamburg/westklinikum/experten/urologie/).Zum Hintergrund:Die gutartige Prostatavergrößerung (Benigne Prostatahyperplasie,BPH) ist mehr als eine Volkskrankheit: Mit zunehmendem Alter betrifftes fast alle Männer. In Deutschland hat etwa jeder vierte Mann über50 eine gutartig vergrößerte Prostata. "Auf den ersten Blick wirktdiese Erkrankung zwar wenig spektakulär. Aber was scheinbar harmlosmit Problemen beim Wasserlassen beginnt, kann zu schweren chronischenInfektionen der Harnwege führen und die Nieren gefährden", erläutertProf. Bach. Eine Operation ist dann oft unumgänglich, wobei die Ärzteabhängig vom Ausmaß der Prostatavergrößerung und der individuellenKrankengeschichte das Gewebe bislang chirurgisch oder mit dem Laserentfernt haben.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.com www.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenKontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell