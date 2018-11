Aptus Behavioral Momentum: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Per 21.11.2018 wird für die Aktie Aptus Behavioral Momentum am Heimatmarkt Cboe BZX der Kurs von 29,991 USD angezeigt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Aptus Behavioral Momentum einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Aptus Behavioral Momentum jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Aptus Behavioral Momentum ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aptus Behavioral Momentum-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 83,37, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 67,26, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Anleger: Aptus Behavioral Momentum wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aptus Behavioral Momentum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 33,64 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (29,991 USD) deutlich darunter (Unterschied -10,85 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (33,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,63 Prozent Abweichung). Die Aptus Behavioral Momentum-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Die Aptus Behavioral Momentum-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.