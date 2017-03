Aptuit gewinnt Life Science Leader Global Award für Auftragshersteller von Arzneimitteln in mehreren Kategorien

Greenwich, Connecticut (ots/PRNewswire) -Aptuit, LLC gab heute bekannt, dass das Unternehmen von derZeitschrift Life Science Leader mit vier Contract ManufacturerOrganization (CMO) Leadership Awards ausgezeichnet wurde. Dabei wurdeAptuit im Rahmen einer Umfrage unter Pharma- und Biopharmaunternehmenausgewählt, die in den vergangenen 18 Monaten Projekte nach außenvergeben hatten. Bei dieser Umfrage beurteilten Kunden dieerfolgreichsten Auftragshersteller, die Erwartungen übertreffen oderBestleistungen erzielen.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150709/234432LOGO )Aptuit gewann in vier Kategorien. Unter den Umfrageteilnehmern beigroßen Pharmaunternehmen gewann Aptuit CMO Leadership Awards fürExpertise, Qualität und Kompatibilität. Außerdem wurde Aptuit für dasÜbertreffen von Erwartungen in der Kategorie Expertise ausgezeichnet,in der Antworten von Teilnehmern aus großen und kleinen Unternehmender Pharmaindustrie zusammengeführt wurden.Henning Steinhagen, Executive VP für Drug Discovery & Developmentbei Aptuit, erklärte: "Diese Preise zeigen, dass unsere Kunden dieenorme Erfahrung unserer Wissenschaftler und die hohe Qualitätunserer Abläufe anerkennen und wertschätzen. Aptuit setzt sich vonanderen Unternehmen ab, indem wir die Expertise und das Angebot einesgroßen Pharmaunternehmens mit dem flexiblen, kostensparenden Ansatzverbinden, den sonst nur Auftragsforschungsinstitute bieten. DiesePreise ehren uns sehr, da sie direkt auf dem Feedback echter Kundenbasieren.""Die CMO Leadership Awards zeichnen jährlich den Erfolg aus, deneinzelne Arzneimittelentwickler und -hersteller beim Erfüllen derAnforderungen ihrer Biotechnologie- und Pharmakunden und -partnererzielen," so Louis Garguilo, Chefredakteur der Zeitschrift LifeScience Leader und von OutsourcedPharma.com. "Die Preisträger werdendabei von den Führungskräften und Managern der beauftragendenSponsoren bewertet, und zwar in den sechs wesentlichen KategorienAngebot, Kompatibilität, Expertise, Qualität, Zuverlässigkeit undEntwicklung. Ein Preis in jeder dieser Kategorien trägt zurAbgrenzung und zum Ruf des Auftragsherstellers auf dem Sektor derEntwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln bei."Es ist für Industry Standard Research eine Ehre, dieForschungsarbeiten für die CMO Awards von Life Science Leaderdurchzuführen. Aufgrund der stringenten Screeningprozesse von ISR undder hohen Qualifikationsvoraussetzung zur Teilnahme an unsererBenchmarkforschung für Auftragshersteller geben hier echte Kundenerfahrungsbasiertes Feedback zu ihrer Zusammenarbeit mitAuftragslieferanten in den vergangenen 18 Monaten. Somit können dieNutzer anhand unserer Forschungsergebnisse die Erfahrungen ihrerBranchenkollegen nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen," soAndrew Schafer, President von Industry Standard Research.Informationen zu AptuitAptuit bietet die umfassendste Palette an Dienstleistungen für diefrühe und mittlere Arzneimittelentwicklungsphase in derPharmaindustrie. Hierzu gehören Wirkstoffforschung und -entwicklung,API-Entwicklung und -Herstellung, Festkörperchemie, CMC sowiepräklinische und IND-Verfahren für gute Labor-/Herstellungspraxis(GLP/GMP). Unsere Anlagen in Großbritannien, Italien und der Schweizbieten voll integrierte Arzneimittelforschung und -entwicklung an.Aptuit Holdings, LLC ist eine Partnerfirma von Welsh, Carson, andAnderson & Stowe, einem der weltweit führenden Investoren inaußerbörslichen Unternehmensbeteiligungen (Private Equity).Detaillierte Informationen finden Sie unter http://www.aptuit.comPressekontakt:jim.regan@aptuit.comTel. +44-7464-544898Original-Content von: Aptuit LLC, übermittelt durch news aktuell