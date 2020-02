Apttus arbeitet mit Netcompany als Partner am Ausbau der Quote-to-Cash-Umgebung in ganz Europa

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Apttus und Netcompany werdenstrategische Quote-to-Cash-Cloudlösungen und erstklassige konsultativeVerkaufsmodelle verbinden, um die digitale Transformation über ein breiteresKundenspektrum voranzubringen.Apttus (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727916-1&h=190195967&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727916-1%26h%3D3365980893%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapttus.com%252F%26a%3DApttus&a=Apttus), der Marktführer fürMiddle-Office-Lösungen, gab heute die Partnerschaft mit Netcompany (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727916-1&h=2926258016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727916-1%26h%3D2543198897%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.netcompany.com%252F%26a%3DNetcompany&a=Netcompany) bekannt, eineminternationalen Unternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen (Dänemark). Apttus wirddie reinen IT-Dienste und den konsultativen Verkaufsansatz von Netcompanywirksam einsetzen, um für eine zügige Bereitstellung seiner Quote-to-Cash-Lösungzu sorgen und die schnelle Umsetzung der digitalen Transformation im privatenund öffentlichen Sektor voranzutreiben.Netcompany bietet IT-Dienste, unter anderem Geschäftsanalysen, Pflege derSystementwicklung und Betrieb, für einen breit gefächerten Kundenstamm, zu demgroße und mittlere nordeuropäische Unternehmen aus verschiedenen Branchen undSektoren gehören. Netcompany war 2018 an der Nasdaq notiert, konnte über dasgesamte letzte Jahrzehnt ein jährliches Wachstum von 20 % erreichen undbeschäftigt mehr als 2400 Mitarbeiter in sechs Ländern.Netcompany wird unter Einsatz seiner konsultativen Verkaufsansätze mit Apttusdas gemeinsame Geschäft ankurbeln, um Unternehmen zu unterstützen, die aufgrundveralteter Angebotserstellung, Vertrags- und Abrechnungsverfahren Schwachstellenhaben.Als Partner von Apttus wird Netcompany die Bereitstellung derQuote-to-Cash-Lösungen von Apttus in Unternehmensorganisationen in der gesamtenEMEA-Region beschleunigen. Netcompany verfügt über weitreichende Erfahrungen inden Bereichen E-Commerce, digitale Web- und Self-Service-Lösungen, CustomerRelationship Management (CRM), Unternehmensressourcenplanung (EnterpriseResource Planning/ERP,) mobile Anwendungen sowie KI und maschinelles Lernen. DasUnternehmen war bereits von großem Nutzen für die skandinavischen Kunden vonApttus und wird die Erkenntnisse aus früheren gemeinsamen Initiativen nutzen, umdie robuste Apttus-Lösung kompetent zu konfigurieren und die spezifischenGeschäftsanforderungen der Kunden zu erfüllen.Netcompany hat Apttus als Plattformpartner aufgrund des erstklassigenProduktportfolios von Apttus ausgewählt, das auf effektive Weise Configure PriceQuote (CPQ), Contract Lifecycle Management (CLM) und weitere zentraleMiddle-Office-Prozesse verwirklichen kann, die erfolgreicheres Verkaufen,effizienteres Vertrags- und Auftragsmanagement über alle entscheidenden Kanäleermöglichen. Unternehmen aller Größenordnungen können die Hebelwirkung vonApttus nutzen, um erhebliche Umsatzzuwächse zu gewinnen, während gleichzeitigdie mit ineffektiven Geschäftsprozessen zusammenhängenden Kosten und Risikenverringert werden."Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit Netcompany, da sie einephänomenale Erfolgsbilanz für Bereitstellung und Beratung in den skandinavischenLändern vorweisen können", sagte Martin Veldhof, Director SI Alliances EMEA beiApttus. "Mithilfe dieser Zusammenarbeit kann Apttus seine geschätzten Kunden inNordeuropa noch schneller, besser und mit lokalem Know-how unterstützen.""Netcompany sieht eine Riesenpotenzial beim Einsatz des Produktportfolios vonApttus, um unsere zunehmende Fokussierung auf Middle-Office-Prozesse zuerleichtern", sagte Anders Reinholdt Jacobsen, Partner bei Netcompany. "Dies istein Bereich, indem wir einen stetig wachsenden Bedarf zur Beschleunigung undVerstärkung der Digitalisierung beobachten können, damit letztlichGeschwindigkeit, Qualität und Umsätze verbessert werden."Apttus Solution Implementation Partners spielen eine maßgebliche Rolle bei denImplementierungen und der Übernahme während der wichtigen Phasen derKundeneinsätze. Die Partner arbeiten Hand in Hand mit der Apttus ProfessionalServices Organisation, die ein entscheidender Stützpfeiler jeder geschäftlichenEinbindung von Apttus ist, damit von beiden Seiten gemeinsam der Kundenerfolgrealisiert wird. Apttus Solution Implementation Partners zeichnen sich durchWeltklasse-Niveau aus und werden aufgrund ihrer Erfahrung im BereichQuote-to-Cash, ihrer vertikalen Erfahrung und ihrem Engagement für dieKundenzufriedenheit mit Bedacht ausgewählt.Informationen zu ApttusApttus ist ein im Silicon Valley beheimateter, weltweiter Anbieter einerMiddle-Office-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre erfolgskritischenVerfahren für Umsatzmanagement und kommerzielle Beziehungen zu automatisierenund zu optimieren. Apttus stützt sich auf die fortschrittlichsten Technologienvon Salesforce, Microsoft und IBM. Analysten stufen Apttus als globalen"Goldstandard" für Quote-to-Cash-Lösungen (QTC) und Contract LifecycleManagement (CLM) ein. Zu den Kunden von Apttus zählen Hunderte mittelständischerUnternehmen in der Welt und das Who's who der Global 1000. Netcompany wurde im Jahr 2000 gegründet und ist mit seiner Unternehmenszentralein Kopenhagen, Dänemark, beheimatet. Heute hat sich Netcompany in eininternationales Unternehmen mit über 2400 Mitarbeitern in sechs Ländernentwickelt. Netcompany bietet seine Lösung auf einer Reihe vonStandardplattformen an, zum Beispiel von Salesforce, Microsoft und Apttus. Ummehr über Netcompany zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.netcompany.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/293789/apttus_Logo.jpg