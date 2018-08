Aptiv: Was ist jetzt zu tun!

Für die Aktie Aptiv stehen per 04.08.2018, 10:45 Uhr 98,15 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Aptiv zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Aptiv auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Aptiv im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Aptiv. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Aptiv beträgt das aktuelle KGV 18,65. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automotive" haben im Durchschnitt ein KGV von 19,19. Aptiv ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Aptiv-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 19 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (98 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,46 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 98,45 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Aptiv eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.