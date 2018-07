Aptiv: Schon gehört?

Für die Aktie Aptiv stehen per 24.07.2018, 02:00 Uhr 92,73 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Aptiv zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".Aptiv haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 23 Analystenbewertungen für die Aptiv-Aktie abgegeben. Davon waren 19 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Aptiv-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Aptiv-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 97,24 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 4,86 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (92,73 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Aptiv somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

