Aptiv: Das sollte jetzt jeder wissen!

An der Heimatbörse New York notiert Aptiv per 28.01.2020, 13:46 Uhr bei 88.6 USD. Aptiv zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Die Aussichten für Aptiv haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Aptiv beläuft sich mittlerweile auf 85,64 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 88,64 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,5 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 93,06 USD. Somit ist die Aktie mit -4,75 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Aptiv mit einem Wert von 16,01 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Automatische Komponenten" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 16,37 , womit sich ein Abstand von 2 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Aptiv-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 12 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Aptiv-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (94,92 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 7,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 88,64 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Aptiv eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.