Aptilo startet neuen Steuerungsdienst für Mobilfunk-IoT-Konnektivität

Stockholm (ots/PRNewswire) - - Weil Sie keinen weiteren Mobile Core brauchen -Aptilo Networks (https://www.aptilo.com/) führt den Aptilo IoT ConnectivityControl Service(TM) (IoT CCS) ein, der als Service für Mobilfunkbetreiberbereitgestellt wird, die im IoT-Zeitalter innovativ sein möchten. Aptilo IoT CCS(https://www.aptilo.com/cloud/cellular-iot-connectivity-control-and-management/)arbeitet mit dem bestehenden Mobile Core sowie mit der kommendenservicebasierten 5G-Kern-Architektur (5GC) zusammen. Es ermöglichtMobilfunkbetreibern die sofortige Bereitstellung von IoT-Diensten mit einemService, der es Unternehmen ermöglicht, ihre eigenen detailliertenKonnektivitäts- und Sicherheitsrichtlinien zu einem Bruchteil der üblichenKosten zu definieren."Der Dienst Aptilo IoT CCS bietet die Skalierbarkeit und Flexibilität, die fürBetreiber erforderlich sind, um im IoT-Zeitalter schnell Innovationen umzusetzenund Geschäftsmodelle zu ermöglichen, die zuvor als undenkbar angesehen wurden",sagte Paul Mikkelsen, CEO von Aptilo Networks."Wir arbeiten seit 2001 mit Richtliniensteuerungslösungen und haben kürzlichAnfragen von vielen unserer mehr als 100 Betreiber-Kunden erhalten, diese auchauf das IoT-Konnektivitätsmanagement auszuweiten."Betreiber entwerfen ihren Mobile Core für eine Handvoll verschiedenerAbonnementarten, was zu einigen vordefinierten Richtlinien führt. IoT- Kundenbenötigen jedoch oft ihre eigenen einzigartigen Abonnements mit komplexen unddynamischen Konnektivitäts- und Sicherheitsrichtlinien. Die Fähigkeit, diese Artvon sofortigen, maßgeschneiderten IoT-Diensten anzubieten, ist im aktuellenMobile Core nahezu unmöglich.Ein Disruptor im Mobilfunk-IoTBetreiber müssen in der Regel zwischen der Nutzung des bestehenden Mobile Coreund der Bereitstellung einer Handvoll einheitlicher IoT-Konnektivitätsdiensteoder dem Hinzufügen eines dedizierten Mobile Core für das IoT wählen - ein Kern,der in der Lage ist, die komplexen und dynamischen Richtlinien, die für jedenKunden einzigartig sind, zu handhaben.Aptilo IoT CCS bietet eine bahnbrechende dritte Alternative, indem zusätzlichzum bestehenden Mobile Core eine Konnektivitäts- und Sicherheitsebene fürIoT-Dienste hinzugefügt wird. Neue innovative IoT-Konnektivitätsdienste könnenin wenigen Tagen statt in Monaten erstellt werden.Unternehmenssteuerung, Einblicke und SicherheitBetreiber können Geschäftskunden über ein Web-Selbstbedienungsportal ans Steuersetzen, um Richtlinien zu kontrollieren, die von Aptilo IoT CCS APIs aktiviertwerden. Unternehmen erhalten Echtzeit- und historische Einblicke in dieKonnektivität von IoT-Geräten. Aptilo IoT CCS bietet Sicherheit durch VPN-Tunnelund Richtliniendurchsetzung sowie Geräteverkehrsfilterung, DDoS-Schutz undandere Sicherheitsfunktionen.Ermöglicht intelligente globale KonnektivitätBetreiber können internationale Mobilfunkbetreiber als Partner zu IhremAptilo-IoT-CCS-Service hinzufügen. In Kombination mit ihrer Fähigkeit,eSIM-Karten (eUICC) sofort over-the-air zu lokalisieren, können Betreiber einewirklich globale Konnektivität ohne Roaming-Gebühren anbieten.Über die mandantenfähige virtuelle CCS-APN von Aptilo können Betreiber einesichere internationale Konnektivität mit optionalem lokalen Break-Out fürausgewählte Verkehrsteilnehmer anbieten. Der Geschäftskunde kann erheblicheEinsparungen bei Logistik- und Verwaltungskosten erzielen, indem er stattmehrerer lokaler SIM-Karten und VPN-Verbindungen für jeden Mobilfunkbetreibernur eine einheitliche eSIM-Karte und eine VPN-Verbindung handhabt.Weitere Informationen finden Sie unter:Anmeldung zum Webinar von Aptilo "Is Your Mobile Core Ready for IoT?" (Ist IhrMobilkern bereit für das IoT?)(https://www.aptilo.com/news/webinar-is-your-mobile-core-ready-for-iot/) amMittwoch, dem 5. Februar.Buchen Sie ein Gespräch(https://www.aptilo.com/news/events/book-a-meeting-mwc-2020/) mit Aptilo auf demMobile World Congress in Halle 5 Stand 5G66.Über Aptilo NetworksAptilo Networks ist ein führender Anbieter von Carrier-Class-Systemen zurVerwaltung von Datendiensten mit erweiterten Funktionen für Authentifizierung,Richtlinienkontrolle und Gebührenerhebung. Die Aptilo Service ManagementPlatform(TM) (SMP) ist zu einem Synonym für WLAN-Service-Management undWLAN-Entlastung in Großanlagen mit mehr als 100 Betreibern in mehr als 75Ländern geworden und ist eine wichtige Komponente von WLAN-Anrufen und IoT.Weitere Informationen finden Sie unter: www.aptilo.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/782085/Aptilo_Networks_Logo.jpgPressekontakt:e:Hillary CallAptilo Networks AB+1-917-414-9262hillary.call@aptilo.comJohan TerveVP Marketing+46-70-202-53-00johan.terve@aptilo.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/81960/4505580OTS: Aptilo Networks ABOriginal-Content von: Aptilo Networks AB, übermittelt durch news aktuell