AptarGroup: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Aptargroup":

An der Heimatbörse New York notiert AptarGroup per 25.01.2020, 04:52 Uhr bei 117.07 USD. AptarGroup zählt zum Segment "Metall- und Glasbehälter".

Unser Analystenteam hat AptarGroup auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Derzeit schüttet AptarGroup niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 1,45 Prozentpunkte (1,23 % gegenüber 2,68 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der AptarGroup führt bei einem Niveau von 40,99 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,79 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist AptarGroup mit einem Wert von 27,23 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Behälter & Verpackung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,37 , womit sich ein Abstand von 21 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.