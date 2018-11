Aptamil feiert 50-jähriges Jubiläum und setzt neue Impulse bei der Säuglingsernährung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Seit 50 Jahren trägt Aptamil dazu bei, dass Säuglinge, die nichtgestillt werden können, einen gesunden Start ins Leben erhalten.Basierend auf jahrzehntelanger Forschung hat der Marktführer imBereich der Säuglingsnahrungen nun seine Rezepturen weiterentwickelt:Die Folgemilchen von Aptamil Pronutra-ADVANCE und Aptamil Profuturavereinen ab sofort die patentierte Ballaststoffmischung GOS/FOS miteinem Herstellungsprozess, bei dem Milchsäurebakterien einen Teil derMilch verstoffwechseln. Für allergiegefährdete Säuglinge kombiniertdie Folgenahrung Aptamil HA mit SYNEO jetzt schonend aufgespaltenesEiweiß mit dem SYNEO-Komplex bestehend aus der BallaststoffmischungGOS/FOS sowie dem Bakterium Bifidus breve. Mit den Vitaminen A, C undD tragen die Nahrungen zudem auf natürliche Weise zu einem gesundenImmunsystem bei.Aptamil feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum und bringtweiterentwickelte Rezepturen auf den Markt. 1968 wurde Aptamil inDeutschland als erste Säuglingsnahrung eingeführt, derenEiweißzusammensetzung der von Muttermilch angenähert war. Auch derName Aptamil sollte die tiefen Wurzeln der Marke in der Forschungaufzeigen: "Apta-mil" kommt von "adaptiert" und bedeutet "angepassteMilch". Mit dem Ziel, nicht gestillten Säuglingen eine hochwertigeErnährung anzubieten, gibt es seit über 40 Jahren eine eigeneForschung. Die Produkte wurden seit der Markteinführung stetsentsprechend den wissenschaftlichen Erkenntnissen über Muttermilchweiterentwickelt - wohl wissend, dass dieser Goldstandard nieerreicht werden kann.Als erste Säuglingsnahrung überhaupt enthielt Aptamil bereits 1992langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäuren (LCP). Einen weiterenMeilenstein setzte 2002 die Entwicklung der patentiertenBallaststoffmischung GOS/FOS (Galacto-/Fructooligosaccharide). Heuteist Aptamil Marktführer im Bereich der Säuglings- undKleinkindmilchen[1]. Auf Basis der wissenschaftlichen Expertisewurden nun die Folgemilch-Rezepturen von Aptamil Pronutra-ADVANCE,Aptamil Profutura sowie Aptamil HA mit SYNEO eingeführt, abgestimmtauf die jeweiligen Ernährungsbedürfnisse von nichtallergiegefährdeten und allergiegefährdeten Säuglingen.Aptamil Pronutra-ADVANCE und Aptamil Profutura FolgemilchenBei der Herstellung der Aptamil Pronutra-ADVANCE und AptamilProfutura Folgemilchen kommt ab sofort ein speziellerHerstellungsprozess zum Einsatz, bei dem natürlicheMilchsäurebakterien einen Teil der Milch verstoffwechseln. Zudementhalten die Rezepturen weiterhin die jeweils bewährteNährstoffkombination mit der patentierten BallaststoffmischungGOS/FOS.Aptamil HA Folgenahrung mit SYNEO für Kinder mit AllergierisikoDie Aptamil HA Folgenahrung mit SYNEO kombiniert schonendaufgespaltenes Eiweiß nun mit dem SYNEO-Komplex bestehend aus derpatentierten Ballaststoffmischung GOS/FOS sowie dem Bakterium Bifidusbreve. Dieses ist Teil einer "guten" Bakterienfamilie, dienatürlicherweise im Darm von Kindern vorkommt. Die weiterentwickeltenRezepturen von Aptamil Pronutra-ADVANCE, Aptamil Profutura undAptamil HA mit SYNEO sind ab sofort frei von Stärke. Mit denVitaminen A, C und D tragen sie zudem auf natürliche Weise zu einemgesunden Immunsystem bei. Das gesamte Portfolio ist ab sofort und ineinem neuen Design online, im LEH, im Drogeriemarkt und in Apothekenerhältlich.Aptawelt - das umfassende Serviceangebot von Aptamil - unterstütztEltern dabei, die Widerstandskraft ihrer Kinder zu fördernIn unserer heutigen Zeit werden Kinder in eine Welt geboren, diesich ständig weiterentwickelt und verändert. Auf sie warten vieleChancen, aber auch so manche Herausforderung. Widerstandskraftermöglicht es Kindern, selbstständig und flexibel mit den Erfahrungender Zukunft umzugehen. Deshalb müssen Kinder von Anfang an ihreWiderstandskraft entwickeln - davon profitieren sie ein Leben lang.Das Immunsystem stärkt sie dabei von innen für wertvolle Erfahrungenmit der Außenwelt und stellt damit eine wichtige Voraussetzung fürdie Entwicklung der Widerstandskraft dar.Ein besonderer Fokus von Aptamil liegt deshalb darauf, Eltern imZeitraum der ersten 1.000 Tage bestmöglich dabei zu unterstützen, dieWiderstandskraft ihrer Kinder zu fördern. So beraten imAptawelt-Elternservice beispielsweise ausgebildeteErnährungswissenschaftlerinnen, Kinderkrankenschwestern und Hebammen - die alle selbst erfahrene Mütter sind - Eltern kostenlos und rundum die Uhr zu allen Ernährungsfragen (Telefon: 0800 2782645;WhatsApp: Mo.-Fr., 8-18 Uhr, +49 151 16343262). Auf der PlattformAptawelt.de finden Eltern zudem wissenschaftliche Informationen undverschiedene Services rund um die ersten 1.000 Tage im Leben desKindes.[1] Quelle: IRI Handelspanel Deutschland total (LEH + Drogerie +Apotheken), 2017.