Apt SatelliteGeht es endlich los, ?

Apt Satellite, ein Unternehmen aus dem Markt "Alternative Träger", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 2.31 HKD etwas im Plus (+0.29 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Unser Analystenteam hat Apt Satellite auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Apt Satellite in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Apt Satellite von 2,31 HKD ist mit +3,59 Prozent Entfernung vom GD200 (2,23 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,44 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,33 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Apt Satellite-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Apt Satellite investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 10,04 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste einen Mehrertrag in Höhe von 5,61 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

