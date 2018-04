Unterföhring (ots) -- Die zweite Staffel parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht vom22. auf den 23. April auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand- Wenige Stunden später auch auf Sky Atlantic HD- Die Serie ist sofort wahlweise auf Deutsch und im Originalverfügbar- Staffel eins abrufbar auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On DemandDie gefeierte Sci-Fi-Dramaserie von HBO geht in die heißersehntezweite Runde: In dem futuristischen Freizeitpark "Westworld"entwickeln Androiden ein Bewusstsein und werden zur Gefahr für dieMenschen. Die zehn neuen Episoden sind sofort auch in der deutschenFassung verfügbar und stehen parallel zur US-Ausstrahlung in derNacht vom 22. auf den 23. April auf Sky Ticket, Sky Go und Sky OnDemand auf Abruf bereit. Nur wenige Stunden später, am Abend des 23.April, startet die lineare Ausstrahlung um 20.15 Uhr auf Sky AtlanticHD. Staffel eins ist ebenfalls auf Abruf verfügbar.Über Westworld:Der riesige Freizeitpark "Westworld" verspricht jedem Besucher dieErfüllung aller Wünsche und Gelüste. Was man im wahren Dasein nie tunwürde, kann man im Park skrupellos und ohne Konsequenzen ausleben.Traum und Wirklichkeit sind dabei genauso schwer voneinander zutrennen wie das Roboterpersonal von echten Menschen. Ihre Emotionen,Verhaltensweisen und ihre Geschichten sind alle vorbestimmt undwurden von den menschlichen Leitern des Parks programmiert. Docheines Tages beginnen die künstlichen Kreaturen, wie zum BeispielFarmerstochter Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) und BordellchefinMaeve (Thandie Newton), sich an Ereignisse ihrer Vergangenheit zuerinnern. Nach und nach entwickeln Sie ein eigenes Bewusstsein, dasauch die Leiter des Parks nicht mehr eindämmen können. Das Paradiesläuft Gefahr zur Hölle zu werden, denn die künstliche Intelligenzbeginnt sich wehren."Ich bin wirklich neugierig, die entfesselte Version von Doloreszu sehen, von der wir bereits einen flüchtigen Eindruck imStaffelfinale gewinnen konnten", erklärt Hauptdarstellerin EvanRachel Wood zur zweiten Staffel. Die neuen Episoden werden diesenMoment und seine Nachwirkungen zwar thematisch aufgreifen, aber nichtdirekt an der Finalszene anknüpfen, wie Serienschöpfer Lisa Joy undJonathan Nolan verrieten. Geschickt wird in "Westworld" die Frageaufgeworfen, ob nicht die Besucher des Parks die viel größereBedrohung darstellen und die Androiden die besseren Menschen sind.Kein Geringerer als J.J. Abrams ("Star Wars - Das Erwachen derMacht", "Lost") ist Produzent des Sci-Fi-Spektakels von HBO. Autorund Regisseur ist Jonathan Nolan ("The Dark Knight"). Als Vorlagediente der gleichnamige Film von Bestsellerautor Michael Crichton mitYul Brynner in der Hauptrolle. Der Film aus dem Jahr 1973 ist einesder Highlights der Themenprogrammierung "Mensch gegen Maschine" vonTNT Film am Sonntag, 22. April, mit acht packenden Filme, die sichmit künstlicher Intelligenz auseinander setzen. Neben MichaelChrichtons Filmvorlage sind unter anderem Stanley Kubricks Klassiker"Odyssee im Weltraum" sowie "I, Robot", "Projekt Brainstorm" und"Simone" (ebenfalls mit Evan Rachel Wood) zu sehen.Facts:Originaltitel: "Westworld", Sci-Fi-Dramaserie, 10 Episoden, je ca.60 Minuten, USA 2018. Regie: Lisa Joy, Tarik Saleh, Craig Zobel.Drehbuch: Jonathan Nolan, Lisa Joy. Ausführende Produzenten: JonathanNolan, Lisa Joy, J.J. Abrams, Jerry Weintraub, Bryan Burk.Darsteller: Evan Rachel Wood, Ed Harris, James Marsden, ThandieNewton, Jeffrey Wright, Talulah Riley, Luke Hemsworth, AngelaSarafyan, Jimmy Simpson, Louis Herthum.Ausstrahlungstermine:Staffel eins:abrufbar auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand.Staffel zwei:In der Nacht vom 22. auf den 23. April 2018, parallel zurUS-Ausstrahlung und am 23. April jeweils montags um 20.15 Uhr auf SkyAtlantic HD - immer wahlweise auf Deutsch oder im Original.Sonderprogrammierung "Mensch gegen Maschine" auf TNT Film:Am Sonntag, 22. April 2018 mit folgenden acht Filmen: "Des TeufelsSaat" (8.50 Uhr), "Projekt Brainstorm" (10.25 Uhr), "2001: Odyssee imWeltraum" (12.15 Uhr), "Westworld" (14.35 Uhr), "Superman III" (16.05Uhr), "Simone" (18.15 Uhr), "I, Robot" (20.15 Uhr), "Cyborg" (22.10Uhr).Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Big Little Lies" und "Game ofThrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinauspräsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wiez.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie"Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story" und "House ofCards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischerOriginalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalteplattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und SkyTicket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufenwerden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicherLaufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/westworldsowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. 