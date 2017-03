April, April, alles was der Sportfan will: Mit Sky Ticket beim Sport-Highlight-Monat 2017 live dabei sein

Unterföhring (ots) -- Bundesliga exklusiv: Revierderby & Deutscher Clásico Bayern -BVB- UEFA Champions League exklusiv: BVB - Monaco & Real - Bayern- Golf exklusiv: das Masters in Augusta mit Kaymer & Langer- Weltklasse & Hochspannung: Tennis, Formel 1 & Handball- Sky für jedermann: mit Sky Ticket flexibel und ohne langeVertragsbindung bei allen Highlights live dabei- On top: WrestleMania 33 für Abonnenten bei Sky Select bestellbar- Die Übersicht über die Highlights des Sport-Aprils bei Sky sindunter sky.de/sportimapril abrufbarDieser April ist der Sportmonat des Jahres 2017. Fußball,Handball, Tennis, Formel 1, Golf oder Wrestling - der April bei Skybietet Sport-Highlights im Tagestakt.Neben Sky Kunden, die das Sky Sport-Paket bzw. das SkyFußball-Bundesliga-Paket abonniert haben, können mit Sky Ticket auchalle Sportfans, die noch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-,Wochen- und Monatstickets auch ohne lange Vertragsbindung ab 9,99 EURlive dabei sein. Mit dem Supersport Monatsticket können Fans beiallen Sportereignissen im April live.Fußball: Schalke - BVB, Bayern - BVB, BVB - Monaco und Real -Bayern exklusiv live bei SkyTief durchatmen, mehr Fußball geht nicht: Jeweils sechs Spieltageder Bundesliga und 2. Bundesliga, das Viertelfinale der UEFAChampions League und UEFA Europa League und das Halbfinale desDFB-Pokals bedeuten allein im April insgesamt 126 Live-Spiele beiSky, 117 davon exklusiv.Zu den exklusiven Höhepunkten zählen das Revierderby zwischenSchalke und dem BVB (1.4.), der Deutsche Clásico FC Bayern gegen denBVB (8.4.), die erste Champions-League-Partie zwischen dem BVB undder AS Monaco (11.4.) und das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayernbei Real Madrid (18.4.).Und noch ein spezielles Highlight für alle: Die Bundesliga-Partiezwischen Borussia Dortmund und dem HSV wird am 4.4. auf Sky SportNews HD für jedermann frei empfangbar ausgestrahlt.Tennis: ATP World Tour in Monte Carlo und BarcelonaIn der zweiten April-Hälfte genießen auch Tennisfans besteLive-Unterhaltung, wenn der Tennis-Frühling auf Europas roter Aschebeginnt. Das Masters-Turnier in Monte Carlo (17.-23.4.) und das500er-Turnier in Barcelona (24.-30.4.) versprechen hochklassigeBallwechsel und tägliches Weltklasse-Tennis auf Sand, live undexklusiv bei Sky.Golf: Masters in AugustaMasters - das erste Major des Jahres ist das bekannteste undprestigeträchtigste Turnier der Welt. Von 6. bis 9. April spielt dieWeltelite des Golfsports im Augusta National Golf Club um daslegendäre Grüne Jackett und mit Sky sind alle Golf-Enthusiastentäglich exklusiv live dabei. Auch am Abschlag: die deutschen StarsMartin Kaymer und Bernhard Langer, der Sieger von 1985 und 1993.Formel 1: Vollgas in China, Bahrain & RusslandNach dem Triumph von Sebastian Vettel zum Saisonauftakt inAustralien verspricht der Kampf um die Krone in der Formel 1Hochspannung. Gleich drei Grands Prix stehen im April auf demProgramm: In China (7.-9.4.), Bahrain (14.-16.4.) und Russland(28.-30.4.) will Ferrari bestätigen, dass der Erfolg von Melbournekeine Ausnahme war und die "Scuderia" als Herausforderer vonDominator Mercedes für eine packende PS-Saison 2017 sorgen kann.Als einziger Sender in Deutschland überträgt Sky jedesRennwochenende komplett vom 1. Freien Training bis zur Siegerehrung,live und ohne Werbeunterbrechungen.Handball: Weltklasse im Viertelfinale der EHF Champions LeagueDer europäische Vereinshandball steuert im April auf seinenHöhepunkt zu: Die verbliebenen acht Mannschaften kämpfen imViertelfinale ab 19.4. um den Einzug in das EHF Final4, das AnfangJuni in Köln stattfindet. Der Gewinner des deutschenAchtelfinal-Duells zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kieltrifft auf den FC Barcelona, im Fall eines Weiterkommens gegen Brest(Rückspiel 2.4.) träfe die SG Flensburg-Handewitt auf Vardar Skopje.Wrestling: WWE WrestleMania 33Es ist das ultimative WWE Ereignis des Jahres, oder besser gesagt"It's the ultimate Thrill Ride!": Am 2.4. findet im Camping WorldStadium in Orlando, Florida, die WrestleMania 33 statt. EpischeFights sind garantiert. Sky zeigt die WrestleMania 33 in der Nachtvom 02. auf den 03. April live und in HD ab 1.00 Uhr bei Sky Select.Für Sky Abonnenten ab 20 Euro buchbar (Frühbucherrabatt bis 31.3.,12.00 Uhr).Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket ist das Beste des Sky Programms mit sofortigemZugriff über flexible Tages-, Wochen- und Monatstickets auch ohneVertragsbindung verfügbar. Über das Internet bietet Sky Ticket alleInhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart TVs, Spielekonsolen,Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Damit können auch alle Fans in Deutschland und Österreich, dienoch kein Sky Abonnement haben, bei allen Sport-Highlights live dabeisein. Mit dem Supersport Tagesticket für 9,99 EUR, dem neuenSupersport Wochenticket für 14,99 EUR und dem neuen SupersportMonatsticket für 29,99 EUR können sie künftig das gesamteSportportfolio der Sender Sky Sport und Sky Sport Bundesliga auchohne lange Vertragsbindung sehen. Darin beinhaltet sind unter anderemalle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und derUEFA Champions League sowie die Spiele der deutschen undösterreichischen Teams in der UEFA Europa League. 