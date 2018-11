Apraglutid hat bei einmal wöchentlicher Verabreichung dasPotenzial als bestes Medikament seiner Klasse zur Behandlung vonKurzdarmsyndromBasel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Therachon AG(https://therachon.com/) ("Therachon"), ein Biotechnologieunternehmenmit klinischen Entwicklungsprodukten, das sich auf die Behandlung vonUrsachen seltener Krankheiten konzentriert, gab heute bekannt, dassdie europäische Kommission Apraglutid zur Behandlung desKurzdarmsyndroms (Short Bowel Syndrome - SBS) die Kennzeichnung alsMedikament zur Behandlung seltener Erkrankungen (Orphan DrugDesignation) erteilt hat."Wir sind erfreut, diese Kennzeichnung zu erhalten, die nachPrüfung der vorklinischen Studienergebnisse aus Tiermodellen und vonDaten aus klinischen Studien der Phase zwei der wöchentlichenDosierung von Apraglutid an Patienten mit SBS erteilt wurde", sagteLuca Santarelli, M.D., CEO von Therachon. "Wir sind der Überzeugung,dass die Kennzeichnung von Apraglutid als Medikament zur Behandlungseltener Erkrankungen im Einklang mit seinem Potenzial steht, dasbeste Medikament seiner Klasse zur Behandlung von SBS zu werden."In Europa stellt die Kennzeichnung als Medikament zur Behandlungseltener Erkrankungen Firmen, die Produkte zur Behandlung ernsthafterund seltener Erkrankungen entwickeln, welche im Bereich der EU nichtmehr als 10.000 Patienten betreffen, und für die entweder keinezufriedenstellende Behandlung existiert oder der Produktkandidat imVergleich mit vorhandenen Therapien einen signifikanten Nutzenbereitstellt, behördliche und finanzielle Anreize zur Verfügung. Zudiesen Anreizen gehören Protokoll-Hilfestellung und Exklusivität aufdem Markt.Informationen zu TherachonTherachon ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf dieklinische Phase der Entwicklung von Medikamenten für selteneKrankheiten mit erheblichem, ungedecktem Behandlungsbedarfkonzentriert. Das Unternehmen verfolgt Programme zu seltenenKrankheiten mit gut charakterisierten biologischen Ursachen beiKurzdarmsyndrom (SBS) und Achondroplasie. Therachon setzt sich dafürein, das Leben von Patienten mit schweren, seltenen Erkrankungen zuverbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.therachon.com.Informationen zum KurzdarmsyndromDas Kurzdarmsyndrom (Short Bowel Syndrome - SBS) resultiert auseiner umfassenden Darmresektion aufgrund chronisch entzündlicherDarmerkrankungen, akuter Ereignisse (z. B. Mesenterialinfarkt) oderGeburtsfehlern. Das SBS ist eine schwerwiegende und chronischeErkrankung, die mit reduzierter Verdauungsfunktion oder derenkomplettem Verlust (Darmversagen) einhergeht. Darmversagen (DV) kannlebensbedrohlich sein und wird durch schlechte Aufnahme undErnährung, Infektionen, Blutgerinnsel und geringe Lebensqualitätgekennzeichnet. Betroffene Personen sind auf tägliche parenteraleUnterstützung angewiesen, die bis zu 16 Stunden künstliche Ernährungpro Tag erforderlich machen kann. Schätzungsweise 20.000 bis 40.000Patienten leiden in den USA und in Europa am Kurzdarmsyndrom.Informationen zu ApraglutidApraglutid (FE 203799) ist ein synthetisches GLP-2-Analogon dernächsten Generation, das einer umfassenden vorklinischenCharakterisierung und Optimierung unterzogen wurde. Es hat Studiender Phase 1 mit einzelnen aufsteigenden Dosen/mehreren aufsteigendenDosen an gesunden Probanden mit einem überlegenen pharmakokinetischenProfil durchlaufen. Die Halbwertszeit betrug 30 Stunden, was eineeinfach zu handhabende Dosierung einmal wöchentlich ermöglicht.Apraglutid wird derzeit in zwei Studien der Phase 2 zumKurzdarmsyndrom untersucht.Besuchen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/therachon).Besuchen Sie uns auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/therachon/).MedienkontaktMorgan Warnersmwarners@gpg.com+1 (202) 337-0808ODERDanielle Canteydcantey@gpg.com+1 (202) 337-0808Logo - https://mma.prnewswire.com/media/755223/Therachon_Logo.jpgOriginal-Content von: Therachon AG, übermittelt durch news aktuell