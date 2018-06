Appy Pie zum Ausführen von Live Produktdemos auf der CEBIT 2018

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Appy Pie(https://de.appypie.com/) bietet auf der CEBIT - Stand C 32, Halle071 (https://www.cebit.de/exhibitor/appy-pie/U977872) vom 11. bis 15.Juni 2018, Live Produktdemos für Mobile App Enthusiasten und Profis!Der Stand würde Ihnen einen Einblick in das Konstrukt dieserbahnbrechenden Selbstherstellung Plattform für Apps von Appy Pie,geben. Der Stand würde Live Produktdemos für alle Delegierten zumErleben und Entdecken haben. Wenn Sie auf die CEBIT 2018 gehen,müssen Sie sich nur für die Demo von Appy Pie anmelden, indem Siediesen Link (https://goo.gl/PMBEaX) besuchen und sicherstellen, dassSie die Live Produktdemonstrationen von Appy Pie nicht verpassen.Appy Pie hat sich in der Welt als App Selbstherstellung Herstellereinen Namen gemacht, indem es seinen Kunden unvergleichlicheFunktionen der Möglichkeit bietet Änderungen an der App in Echtzeitvorzunehmen und noch mehr.In Bezug auf die Teilnahme von Appy Pie an der CEBIT 2018 erklärteAppy Pie, Abhinav Girdhar der Gründer und CEO: "Es ist eineaufregende Zeit für die mobile App Entwicklungsindustrie und fürUnternehmen aller Größen mit einer mobilen App besser ihrenKundenstamm zu erweitern. Mit Begeisterung freuen wir uns an demikonischen digitalen Festival teilzunehmen.Die Erstellung von mobilen Apps ohne Programmierungskenntnisse aufder Selbstherstellung Plattform ist blitzschnell gemacht. Die Abossind flexibel mit einer Reihe von Erweiterung, die Ihre App Erfahrungübersteigen werden. Basierend mit der Drag und Drop Funktionalitäthat sich die Plattform als ein technologischer Segen erwiesen.Alok Kumar, Vorstand für das Operative von Appy Pie, lädt ein:"Das Team an unserem Stand zu besuchen, um Ihnen eine klarereVorstellung von unserem des Service, Funktionen an Mobilen Appsweiterzugeben.Live Produktvorführungen von Appy Pie vom 11. bis 15. Juni 2018,Stand C 32 Halle 071, CEBIT 2018, finden Sie hier. Melden Sie sichhier für Ihre Demo an https://goo.gl/PMBEaX!Über Appy PieAppy Pie, eine Marke von Appy Pie LLC, ist ein unübertroffenerMarktführer im mobilen App Bereich, der es jedem ermöglicht seineIdeen ohne Programmierkenntnisse in die Realität umzusetzen. ZiehenSie einfach die Funktionen per Drag und Drop und erstellen Sie einefortschrittliche Android oder iOS Anwendung für Handys, so einfachwie noch nie. Sie können auch die Android und iOS App von Appy Pienach der Erstellung auf Ihrem Smartphone installieren. Dazu haben Sienoch die Möglichkeit Webseiten auch in eine App mit Appy Pie zukonvertieren.MedienkontaktAbssales@appypie.com+4915735985191Logo - http://mma.prnewswire.com/media/473523/Appy_Pie_Logo.jpgOriginal-Content von: Appy Pie, übermittelt durch news aktuell