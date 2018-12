Appy Pie aktualisiert seine iOS App mit dem Voice Assistant für die No Code App Entwicklung

Berlin (ots/PRNewswire) - Appy Pie (https://de.appypie.com/) istfür hervorragende Leistungen in der Entwicklung von Apps ohneCodierung bekannt. Appy Pie hat heute eine aktualisierte Versionseiner iOS App (https://itunes.apple.com/us/app/app-builder-by-appy-pie/id1304743009?ls=1&mt=8) mit Sprachassistent veröffentlicht. Dankder künstlichen Intelligenz ermöglicht der Sprachassistent AppBenutzern, auf einfache Weise erstaunliche Apps für Android und iOSmit Sprach und Chat befehlen zu erstellen. Die App ist äußerstfunktional und benutzerfreundlich und bietet dieselbe Funktionalitätwie auf Desktops."In dieser Zeit der künstlichen Intelligenz ist allesautomatisiert und einfach zu bedienen. Um sicherzustellen, dass dasErstellen von Apps für jedermann eine Sache ist, haben wir eineAI-betriebene iPhone App für unsere Nutzer eingeführt. Mit unsererneuesten App können Geschäftsinhaber verschiedener Nischen inkürzester Zeit Android und iOS Apps der nächsten Generation ohneCodierung erstellen ", sagt Abhinav Girdhar, CEO und Gründer von AppyPie. "Unser Motto, die App Erstellung so einfach zu gestalten um denEngagement gerecht zu werden, haben wir diese KI-basierte Chat undSprachassistent App eingeführt, mit dem Benutzer erstaunliche Appsmit Sprach und Chat befehlen erstellen können, während dieselbeBenutzererfahrung wie auf dem Desktop weiterhin besteht. Wir sindstolz, die erste mobile App Entwicklungsfirma zu sein, dieSprachassistenten in ihre App Entwicklung einbringt. "Appy Pie wurde 2013 als Nummer 1 der Drag & Drop Apps für mobileApps eingeführt, mit dem Ziel Entwicklung mobiler Apps zuvereinfachen, unabhängig von Technischen oder Programmierkenntnissen.Mit zusätzlichen Funktionen, um das Engagement mit Nutzer zuverbessern, die Unterstützung bei der Veröffentlichung ihrer Apps inden App Stores wie dem vom Apple, Google und andere. Weiter haltenSie nicht nur ihre Kunden, sondern hilft ihnen auch, Einnahmen mitder mobilen App zu erzielen.Appy Pie's Niederlassungen befinden sich in London, New Delhi,Virginia und mit mehr als 200 Mitarbeitern verteilt. Um Kundenbestmöglich zu bedienen, arbeitet Appy Pie in einer Vielzahl vonSprachen wie Französisch, Arabisch, Deutsch, Portugiesisch usw. undbietet einen 24 Stündigen Support an.Über Appy PieAppy Pie, eine Marke von Appy Pie LLC, Marktführer im mobilen AppBereich, der es ermöglicht, Ideen ohne technische Kenntnisseumzusetzen. Einfach die gewünschten Funktionen per Drag & Drop ziehenund fortschrittliche Android/ iOS Anwendung für Smartphones zuerstellen. Ganz einfach kann die App auch nach der Erstellunginstallieren werden und zusätzlich auch eine Website in eine Appkonvertieren.MedienkontaktChrissales@appypie.com+4915735985191Logo - http://mma.prnewswire.com/media/473523/Appy_Pie_Logo.jpgOriginal-Content von: Appy Pie, übermittelt durch news aktuell