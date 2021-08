Appy Pie AppMakr erlaubt Unternehmen, einfache und sichere mobile Apps ohne Codierung zu entwickeln

Berlin (ots/PRNewswire) - Appy Pie, eine ohne-codierung-Entwicklungsplattform, hilft Unternehmen bei der Erstellung von Android- und iOS-Apps ohne codierung. Mit Appy Pie AppMakr können Unternehmen mobile Apps erstellen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3270213-1&h=1365595204&u=https%3A%2F%2Fde.appypie.com%2F&a=mobile+Apps+erstellen), die sicher, benutzerfreundlich, leichtgewichtig, schnell und SEO-freundlich sind, im Offline-Modus zugänglich sind, Echtzeit-Updates bieten und ein natives App-Erlebnis bieten.Mit dem App-ersteller von Appy Pie können Nutzer eine Fülle von Funktionen zu ihren mobilen Apps hinzufügen, wie Push-Benachrichtigungen, Karten, soziale Medien, Fotos, Videos und vieles mehr.Appy Pie bietet einfache, kostengünstige und benutzerfreundliche Lösungen in ihrem ohne-codierung Application ersteller. Vom Testen bis zur Veröffentlichung der mobilen Apps im Apple App Store und Google Play Store hilft Appy Pie kleinen Unternehmen in jeder Phase des Prozesses, um die volle Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Appy Pie AppMakr bietet auch Anleitungen für häufig gestellte Fragen (FAQ), um Unternehmen bei der einfachen und effizienten Entwicklung von mobilen Apps zu unterstützen."Als kleines Unternehmen sind Ihre Etats begrenzt, ebenso wie die Zeit, die Sie haben. Deshalb bietet Ihnen Appy Pie eine schnelle, kostengünstige und einfach zu benutzerfreundlich Lösung mit ihrem ohne codierung Application ersteller", "Unser App-ersteller kann verwendet werden, um Apps für Android und IOS zu erstellen. Damit ist sichergestellt, dass Sie die App für genau die Plattform erstellen können, die Sie benötigen. Um sicherzustellen, dass es für kleine Unternehmen einfacher ist, ihre neuen Apps in den App Store zu bringen, helfen wir beim Veröffentlichungsprozess vom Testen bis zum endgültigen Hochladen Ihrer App in den Apple App Store und den Google Play Store", sagte Abhinav Girdhar, der Gründer und CEO von Appy Pie.Appy Pie AppMakr (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3270213-1&h=1511264022&u=https%3A%2F%2Fdesnappy.appypie.com%2Fappbuilder%2Fcreator-software%2F&a=Appy+Pie+AppMakr) hilft Unternehmen jeden Typs, kostengünstige Android-, iPhone- und PWA-Apps auf problemlose weise zu erstellen. Mit dem AppMakr von Appy Pie können verschiedene Unternehmen wie Immobilien, Radio und Musik, Kirchen, Restaurants, E-Commerce und viele mehr langfristig profitieren.Über Appy PieAppy Pie, eine Marke von Appy Pie LLP, ist der unangefochtene Marktführer im Bereich der Ohne-Codierung-Anwendungen. Appy Pie hilft KMUs, Unternehmen und Organisationen, ihre Ideen in die Realität umzusetzen, ohne technische oder Programmierkenntnisse. Mit Produkten wie App ersteller, Website ersteller, Chatbot ersteller, Live Chat, Design und Arbeitsablauf ersteller können Unternehmen und Organisationen jeder Größe Anwendungen und Technologien erstellen, verbinden und bereitstellen, um ihre Arbeitsweise grundlegend zu verändern und die Produktivität mit einfach zu bedienenden ohne-codierung-Geschäftslösungen zu steigern.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.appypie.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3270213-1&h=1449172306&u=https%3A%2F%2Fde.appypie.com%2F&a=https%3A%2F%2Fde.appypie.com%2F)Medien KontaktpersonAbhinav Girdharsales@appypie.com+1 888 322 7617Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1389762/Appypie_Logo_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3270213-1&h=1510918973&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1389762%2FAppypie_Logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1389762%2FAppypie_Logo_Logo.jpg)Original-Content von: Appy Pie, übermittelt durch news aktuell