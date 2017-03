Approved Bike Area - BILD

DAS Gütesiegel für Urlaubsregionen im Mountainbike-TourismusMaishofen (ots) - "Mountain Bike Holidays" verleiht am 21. Juniim Rahmen des KitzAlpBike Festivals 2017 die Auszeichnungen in dreiKategorien an sechs Regionen.Gerade im Alpenraum greifen immer mehr Tourismus-Regionen dasThema Mountainbiken auf. Dabei ist es für Gäste oft schwer zudurchschauen, wo die qualitativen Unterschiede der einzelnen Regionenliegen. "Mountain Bike Holidays", Europas führender Anbieter fürMountainbike-Urlaub, mit 60 spezialisierten Hotels in 31Bike-Regionen hat nun Qualitätsstandards entwickelt.Das Gütesiegel"Approved Bike Area" sorgt seit der Saison 2016 für Gewissheit. Eszeichnet Regionen aus, die ein umfassendes Angebot und eine TopKompetenz im Mountainbiken vorweisen können. Gäste, die nach einerechten Mountainbike-Region suchen, werden sich an dieser Auszeichnungbei ihrer Buchungsentscheidung orientieren.Erstmals werden in diesem Jahr die Auszeichnungen in dreiKategorien "Tour & Trail", "Enduro & Parks", sowie "Easy & Family"verliehen. Die drei Themen ermöglichen den Regionen eine weitereDifferenzierung. Die richtigen Zielgruppen werden somit direktangesprochen.Die erforderlichen Kriterien werden nach einem TÜV-zertifiziertenVerfahren kontrolliert. Diese Kriterien decken drei Bereiche ab:* Aufbereitung der Informationen für Mountainbike-Gäste* Infrastruktur und Leistungen vor Ort* Spezielles Touren-Angebot in der RegionInsgesamt können Regionen 300 Punkte erreichen. Je nach erreichterPunktezahl, werden die Regionen in drei Leistungsstufen eingeteilt -fünf, vier und drei Sterne. 240 bis 260 Punkte bedeuten drei Sterne,vier Sterne erhalten die Regionen mit 260-280 Punkten und für diehöchste Auszeichnung müssen die Regionen mindestens 280 Punkteerreichen.Am 21. Juni 2017 werden die Gütesiegel im Rahmen des KitzAlpBikeFestivals verliehen. Im Anschluss an den 10. Int. VAUDE MTB HillClimbBrixen zeichnet "Mountain Bike Holidays" sechs MTB-Regionen in dreiunterschiedlichen Kategorien aus:* Kitzbüheler Alpen - Brixental: Tour & Trail, Enduro & Parks, Easy& Family* Nauders am Reschenpass: Tour & Trail, Enduro & Parks* Serfaus - Fiss - Ladis: Easy & Family* Gröden - Dolomiten: Tour & Trail* Salzkammergut: Tour & Trail* Tiroler Zugspitz Arena: Tour & TrailVerleihung der Approved Bike Area GütesiegelDatum: 21.7.2017Ort: 6364 Brixen im ThaleBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Martin Baumann, MABike-Tourismus - ProjektleitungMTS Austria GmbH0043 6542 80480 32m.baumann@mts-austria.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16367/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MTS Austria GmbH, übermittelt durch news aktuell