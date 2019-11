München (ots) - Große Freude bei den bayerischen Partnern des Pilotprojekts"Fernsehen für alle - voll inklusiv mit HbbTV": Die Applikation, die Menschenmit Behinderung eine individuelle Nutzung dank Virtual Reality erlaubt, istgestern beim europäischen HbbTV-Symposium gleich mit zwei Awards ausgezeichnetworden - mit dem Hauptpreis "best technology innovation in an HbbTV product orservice" und mit einem Spezialpreis für die "beste Multiscreen HbbTVExperience".Entwickelt haben die Anwendung der TV-Spartenanbieter Arbeitsgemeinschaft fürBehinderte in den Medien (abm), die Bayerische Medientechnik (bmt) und dasInstitut für Rundfunktechnik (IRT) in München. Die Bayerische Landeszentrale fürneue Medien (BLM) hat das innovative Pilotprojekt mit 50.000 Euro maßgeblichgefördert, das nun im Regelbetrieb umgesetzt werden soll."Fernsehen für alle" ermöglicht einen barrierefreien Zugang für Menschen mitSeh- oder Hörbeeinträchtigungen und erlaubt gleichzeitig ein inklusivesFernseherlebnis mit weiteren Familienmitgliedern. Die Programminhalte der abmwerden dafür zusätzlich zu deren Sendezeiten bei münchen.tv, Kabel Eins undSport1 in einer HbbTV-Mediathek in Versionen mit Gebärdendolmetscher,Audiodeskription, leichter Sprache und mit Untertiteln angeboten und sind somitjederzeit verfügbar.BLM-Präsident Siegfried Schneider sieht die Auszeichnung als wichtigen Schritt,Inklusion und Barrierefreiheit in der Fernsehlandschaft in Bayernvoranzubringen: "Wir freuen uns, dass die Jury dieses innovative Projektausgezeichnet hat. Durch den Einsatz von HbbTV wird ein Beitrag zur inklusivenMediennutzung für Menschen mit Behinderung ermöglicht."Pressekontakt:Bettina Pregelstellv. PressesprecherinBayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Tel.: 089 63808-318bettina.pregel@blm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62483/4447779OTS: BLM Bayerische Landeszentrale für neue MedienOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell