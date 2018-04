Applied Materials Aktie: Unverschuldet am Boden!

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Wie so viele andere Werte aus der Halbleiterbranche geriet in der vergangenen Woche auch die Aktie von Applied Materials gehörig unter Druck. Allein an den letzten zwei Handelstagen verlor das Papier um knapp sechs Prozent an Wert. Dem Unternehmen selbst kann dabei kein Vorwurf gemacht werden. Es gab keine negativen Meldungen und auch sonst hat man sich nichts zu Schulden kommen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.