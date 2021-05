Applied Materials Aktie: Unternehmen gibt optimistische Prognose für das 3. Quartal ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Der Chipausrüster Applied Materials Inc (NASDAQ:AMAT) gab am Donnerstag einen optimistischen Ausblick für das dritte Quartal, da Kunden, die mit Engpässen bei Chips konfrontiert sind, angesichts der höheren Nachfrage ihre Kapazitäten aufstocken müssen, und warnte, dass die Just-in-Time-Strategie zur Behebung von Engpässen in Zukunft möglicherweise nicht mehr effektiv sein wird.

Was geschah

Applied Materials prognostizierte für das laufende Quartal einen bereinigten Gewinn je ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung