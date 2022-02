Applied Materials Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Am 25.02.2022, 11:30 Uhr notiert die Aktie Applied Materials an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 133.42 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Halbleiterausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,14 und liegt mit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 78,73. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Applied Materials auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Applied Materials-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 20 "Buy"-, 6 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 5 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (168,38 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 26,21 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 133,42 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Applied Materials eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Applied Materials beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,71 Prozent und liegt mit 0,75 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,46) für diese Aktie. Applied Materials bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

