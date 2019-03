Applied Industrial: Meinungen?

Der Kurs der Aktie Applied Industrial steht am 29.03.2019, 21:24 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 59,46 USD. Der Titel wird der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Applied Industrial auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Applied Industrial erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche sind im Durchschnitt um 14,7 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -33,44 Prozent im Branchenvergleich für Applied Industrial bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,29 Prozent im letzten Jahr. Applied Industrial lag 31,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Applied Industrial in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Industrial-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 66,96 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (58,39 USD) deutlich darunter (Unterschied -12,8 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (58,4 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,02 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Applied Industrial-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Applied Industrial-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.