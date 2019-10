Applied Genetic -DE: Was passiert jetzt?

Applied Genetic -DE, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 22:47 Uhr) mit 3.13 USD sehr deutlich im Minus (-4.47 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Wie Applied Genetic -DE derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Applied Genetic -DE-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 13 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (3,28 USD) ausgehend um 296,34 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Applied Genetic -DE von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Applied Genetic -DE erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -48,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 13,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -62,31 Prozent im Branchenvergleich für Applied Genetic -DE bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,28 Prozent im letzten Jahr. Applied Genetic -DE lag 62,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Applied Genetic -DE heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 83,81 Punkten, zeigt also an, dass Applied Genetic -DE überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Applied Genetic -DE hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Applied Genetic -DE-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.