Applied Genetic -DE: Fakten, Fakten, Fakten!

Applied Genetic -DE weist am 24.08.2019, 21:10 Uhr einen Kurs von 2.88 USD an der Börse NASDAQ GM auf. Das Unternehmen wird unter "Biotechnologie" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Applied Genetic -DE auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Applied Genetic -DE erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,41 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 15,09 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -44,5 Prozent im Branchenvergleich für Applied Genetic -DE bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,85 Prozent im letzten Jahr. Applied Genetic -DE lag 44,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Applied Genetic -DE auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Applied Genetic -DE in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Applied Genetic -DE hinsichtlich der Stimmung als "Sell" eingestuft werden muss.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Applied Genetic -DE ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Applied Genetic -DE-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 79,21, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 75,38, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.