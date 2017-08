Applied Artificial Intelligence: Innovative Ideen und umbruchsfördernde Entscheidungen, die Ihr Unternehmen transformieren

London (ots/PRNewswire) -Das PEX (Process Excellence)-Network wird vom 5. bis 7. Februar2018 das erste Applied-AI-Summit abhalten, also die erste Konferenzzu angewandter künstlicher Intelligenz. Bei diesem Event treffen AI(Artificial Intelligence)-Experten auf Teilnehmer aus demDatenumbruch und auf C-Suite-Entsandte, womit die Kluft am Marktüberwunden wird, indem die größten Unternehmen der BrancheFallstudien aus der reellen Geschäftswelt vortragen.Über 40 Branchenexperten werden bereitstehen, um über ihreErfahrungen mit AI (künstlicher Intelligenz) und deren Transformationihrer Unternehmen zu berichten. Was diese Konferenz von anderenunterscheidet, ist die Präsentation von ausschließlich Fallstudien,es kommen also keine futuristischen Traumvisionen zur Sprache. Beiden 11, für den ersten Tagungstag im kleinen Rahmen veranschlagten,interaktiven Gesprächsgruppen hören die Teilnehmer von innovativenFührungskräften solch großer Namen wie Asos, IBM und Thales.Carl Watt, Strategy Analytics Senior Manager bei Dixons Carphoneund Sprecher bei der Tagung, sagte: "Ich freue mich auf das Treffenund das gemeinsame Verständnis, wie wir AI in das Leben allerMenschen integrieren können, und unsere Erkenntnisse, welcheAuswirkungen dies auf den Betrieb einzelner Branchen und denallgemeinen Geschäftsbetrieb haben wird."Wichtige Veranstaltungen beim Applied-AI-Summit 2018:- Der Leiter des AI-Labors bei Airbnb bespricht die geschäftlichenProbleme, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren mit "tiefem Lernen"gelöst werden können, und die Innovationen, die dahin führen.- Fachkräfte von SSE, dem BBC und Liverpool Victoria nehmen an einerinteraktiven Diskussion teil und teilen ihre Erfahrungen mit AI unddem Umgang mit den damit zusammenhängenden, eventuell auftretendenFragen und Befürchtungen.- Der Chief Research Information Officer des Great Ormond StreetHospital in London vermittelt seine Fachkenntnisse über die Rollevon AI in der ärztlichen Versorgung der Zukunft.Joel De Figueiredo, Senior Conference Director bei PEX Network,sagte: "Wir sind sehr daran interessiert, konkrete Fallstudien beiApplied-AI zu besprechen und so jeden Sales Pitch von vornhereinauszuschließen, genau wie alle hypothetischen Aussagen. DieTeilnehmer sollen einfach einer Gruppe von Experten begegnen, um vondenen zu lernen und sich mit ihnen zu unterhalten."Das Applied-AI-Summit 2018 zählt zur RPA- und AI-Serie, einerweltweit führenden Events-Reihe, die sich mit Automatisierung,maschinellem Lernen und AI befasst. Wenn es neue Entwicklungen in derAutonomisierungs-Community gibt, wird das in den RPA- und AI-Serienbehandelt!Hilfreiche Links:https://appliedaisummit.iqpc.com/https://appliedaisummit.iqpc.com/agenda-mchttps://www.processexcellencenetwork.com/Mehr über das PEX Network: Das Process Excellence Network ist eineglobale Community für Prozessfachkräfte, Innovatoren aus derGeschäftswelt und Führungskräfte, die ihre Unternehmen durchüberragende Prozess- und Betriebsentwicklung verbessern wollen. Mitmehr als 130.000 Mitgliedern weltweit und einem wachsenden globalenPortfolio aus Live-Veranstaltungen, Webinaren und Networking-Chancenmöchten wir unsere Mitgliedern inspirieren und sie durch Zugang zupraktischen Ratschlägen über Tools für das geschäftliche Wachstum,die Methodik und Technologien informieren, damit sie ihregeschäftlichen Ziele verwirklichen können.Senden Sie für weitere Informationen eine E-Mail an den Applied AISummit Head of Marketing gavin.watson@iqpc.co.uk oder rufen Sie unsan: +44(0)207-368-9723.Original-Content von: The PEX Network, übermittelt durch news aktuell