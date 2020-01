Apple zieht wahrscheinlich eine starke Erhöhung der Dividende in Betracht – hier ist der Grund, warum

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway A":

Apple (WKN:865985) hat in den letzten Jahren einen enormen Anstieg erlebt. Zwischen Anfang 2017 und Mitte 2018 hat sich die Aktie fast verdoppelt und Apple hat als erste US-Aktiengesellschaft in der Geschichte die Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar überschritten.

Doch schon bald darauf hat sich die Situation wieder verschlechtert. Die Angst vor einer Verlangsamung des iPhone-Wachstums, der Handelskrieg mit China und eine Korrektur der Aktienmärkte zum Jahresende 2018 führten dazu, dass die Aktie fast ein Drittel ihres Wertes verlor und zu einem Schnäppchen wurde. Apple nutzte den Vorteil und kaufte eine Menge eigener Aktien zurück.

Im vergangenen Jahr ist die Aktie wieder gestiegen und nach dem jüngsten Anstieg ist sie nicht mehr so günstig wie davor. Daher wird Apple wahrscheinlich erwägen, die massiven Aktienrückkäufe zugunsten einer stärkeren Dividendenerhöhung zu reduzieren.

Die Zeiten ändern sich

Apple hat in den letzten Jahren aggressiv Aktien zurückgekauft und im April 2019 eine zusätzliche Autorisierung zum Rückkauf in Höhe von 75 Mrd. US-Dollar angekündigt. Das war weniger als ein Jahr, nachdem das Unternehmen im Mai 2018 einen Aktienrückkauf in Höhe von 100 Mrd. US-Dollar bekannt gegeben hatte. Der aggressive Aktienrückkaufplan war ein Segen für die Investoren, da Apple seit Anfang 2017 fast 17 % der ausstehenden Aktien eingezogen hat.

Im vergangenen Jahr haben viele der Faktoren, die die Aktie belasteten, nachgelassen und das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen wieder gestärkt, was wiederum die Aktie durch die Decke gehen ließ. Die USA und China haben einen ersten Handelsvertrag abgeschlossen, die iPhone-Umsätze haben sich verbessert und der S&P 500 konnte bis zum Börsenschluss 2019 um 29 % zulegen.

Diese Faktoren haben die Aktie von Apple zweifellos beflügelt, die sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdoppelt hat.

Nicht mehr billig?

Der legendäre Investor Warren Buffett, dessen Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) einen Anteil von 5,6 % an Apple besitzt, hat gesagt, dass er “sehr dafür ist”. In einem Interview Anfang letzten Jahres sagte Buffett: “Wenn sie Aktien zurückkaufen, steigen unsere Renditen und wir geben keinen Cent aus. Ich liebe es.”

Buffett hat jedoch seine Grenzen. Er kauft lieber, wenn die Aktien günstig sind. “Wir sind viel besser dran, wenn sie die Aktien zu einem niedrigeren Kurs zurückkaufen… Das Schlimmste, was von unserem Standpunkt aus mit Apple passieren kann, ist, dass die Aktie für 230 US-Dollar oder so etwas handelt, weil wir nicht so gerne zu diesem Kurs kaufen.” Es ist erwähnenswert, dass Apple derzeit fast 300 US-Dollar pro Aktie kostet. Selbst Buffett kauft nicht zu diesem Kurs.

Anfang 2019 wurde die Aktie mit weniger als dem Zwölffachen der 12-Monatsgewinne bewertet, ein überzeugendes Niveau, das seit Juli 2016 nicht mehr erreicht wurde. Apple ergriff die Chance, die eigenen Aktien billig kaufen zu können, gab mehr als 67 Mrd. US-Dollar aus und zog im Geschäftsjahr 2019 fast 339 Mio. Aktien aus dem Verkehr.

Diese glorreichen Tage liegen jetzt in der Vergangenheit. Wie sich der Aktienkurs von Apple im Jahr 2019 verdoppelt hat, so hat sich auch die Bewertung verdoppelt und weist nun ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 25 auf.

Eine größere Dividendenerhöhung?

Apple kündigt üblicherweise im April eines jeden Jahres Änderungen des Kapitalrückführungsprogramms an, sodass das Unternehmen wahrscheinlich überlegt, was es im Jahr 2020 tun wird. Durch den massiven Kursanstieg im vergangenen Jahr liegt die Rendite der Aktie nun bei etwa 1 % und damit weit unter der Durchschnittsrendite von 1,77 % des S&P 500.

Das könnte ein guter Zeitpunkt für Apple sein, die Aktienrückkäufe zu verringern und die Dividende deutlich zu erhöhen. Das heißt nicht, dass die Dividende bisher nicht großzügig gewesen wäre. Seit der Wiedereinführung der vierteljährlichen Dividende Mitte 2012 hat das Unternehmen seine Ausschüttung um über 100 Prozent erhöht.

Apple hat im Geschäftsjahr 2019 gerade einmal 14,1 Mrd. US-Dollar für die Dividende ausgegeben, sodass die Dividende leicht verdoppelt werden könnte, was die Rendite auf 2 % steigern würde. Das Unternehmen könnte die massiven 67 Mrd. US-Dollar, die es im letzten Jahr für Aktienrückkäufe ausgegeben hat, zurückfahren und diese zur Finanzierung der höheren Dividende verwenden.

Obwohl es keine Möglichkeit gibt, mit Sicherheit zu wissen, was Apples Vorstand tun wird, wenn er im April seinen revidierten Kapitalzuteilungsplan bekannt gibt, könnten die Investoren eine angenehme Überraschung erleben, in Form einer saftigeren Dividende.

5G: der neue Technologie-Standard läutet eine neue Ära ein. Diese Aktie könnte jetzt von der gigantischen Mobilfunk-Revolution profitieren! Die 5G Infrastruktur ist noch lange nicht unter voller Last. Und jetzt, kurz BEVOR der richtige Hype um 5G losgeht, können Anleger noch in ein Unternehmen investieren, das eine wesentliche Schlüsselposition bei dieser Basis-Technologie besitzt.

Denke nur an all die neuen Anwendungen und Produkte, die 5G ermöglichen oder verbessern wird: Autonomes Fahren, Industrie 4.0, Smart Cities, Virtuelle Realität, Erweiterte Realität (Augmented Reality) , Big Data, Digitale Gesundheit, und Internet der Dinge. Der visionäre „Vater der Sensoren" Janusz Bryzek nennt es sogar "das größte Wachstum in der Geschichte der Menschheit“.

Dieses wachstumsstarke Tech-Unternehmen ist hervorragend positioniert, um von diesem Jahrhundert-Trend im Mobilfunksektor jetzt möglicherweise massiv zu profitieren. Es ist das kritische Bindeglied für alle Daten vorstellen, die durch Mobilfunkwellen um die Welt reisen. Facebook, Airbnb, Uber und Lyft gehören bereits zu seinen Kunden.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Aktie, die von der gigantischen Mobilfunk-Revolution 5G profitieren kann“ jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Danny Vena auf Englisch verfasst und am 10.01.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple und Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2021 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), und Short Januar 2020 $220 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2020