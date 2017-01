Apple: Das wird nächste Woche PASSIEREN!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Quartalszahlen und eine US Fabrik. Darauf richten die Aktionäre momentan ihr Augenmerk. „Amerika First“ lautet die Devise des neuen Präsidenten. Dem wollen sich die Kalifornier nun anschließen. Will Apple doch auch Donald Trump schmeicheln. So wie es aktuell auch die Autobauer machen. Zusammen mit Foxconn plant Apple nun eine Fabrik Made in America. Mehr als sieben Milliarden Dollar sollen dafür investiert werden. Bis zu 50.000 Menschen könnten an diesem Projekt Arbeit finden. Dennoch wird hier zukünftig nicht das IPhone hergestellt, sondern Bildgeräte.

Das wird Netflix nicht gefallen

Genau weil das IPhone immer stärker Konkurrenz bekommt dreht Apple nun den Spieß um. Sie selbst werden zum Konkurrenten. Und zwar für Netflix. Die Kalifornier planen einen neuen Streaming Dienst und strukturieren ihr Portfolio neu. Das Unternehmen will „signifikant“ in dieses Projekt investieren. Das Angebot wird die aktuellen Dienste von Apple Music um einiges wertvoller machen.

Nächste Woche ist entscheidend!

Vorerst jedoch werden am Dienstag in der nächsten Woche die Zahlen präsentiert. Mit großer Spannung werden die Gewinne aus den IPhone Verkäufen erwartet. Ist doch genau dieses Produkt nach wie vor eine tragende Säule für das Unternehmen.

