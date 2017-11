Apple: Das wird jetzt eng – welche Linien müssen halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Es traf zwar vor allem die Halbleiter-Aktien, aber auch Apple (ISIN: US0378331005) hat am Mittwoch an der Nasdaq ordentlich Federn gelassen. Die hinter den Abgaben stehende Motivation war nicht klar erkennbar, zumal es untypisch war, dass der Dow Jones (in dem Apple ebenfalls gelistet ist) zeitgleich neue Rekorde markierte, während die technologielastige Nasdaq kräftig an Boden verlor. Spezifische neue Nachrichten in Bezug auf Apple gab es nicht, es fiel indes auf, dass die Publikumslieblinge, die sogenannten FAANG-Aktien Facebook, Apple, amazon.com, Netflix und Google (Alphabet) alle zusammen unter Druck gerieten. Was macht man jetzt daraus, wie problematisch ist dieses Minus?

Es droht eine Trendwendeformation in Form eines Doppeltopps zu entstehen … aber noch ist das eben nur eine Möglichkeit. Die 20-Tage-Linie ist zwar gebrochen, aber nachdem es zum Handelsende gelang, das Zwischentief bei 168,38 US-Dollar zu halten, das die Nackenlinie dieses Topps wäre, ist noch nichts angebrannt, auch, wenn der Trendfolgeindikator MACD, unten im Chart mit eingeblendet, bereits ein abwärts weisendes Signal generiert hat. Würde dieses Zwischentief heute oder in den kommenden Tagen gebrochen, wäre das ungünstig. Aber für das bearishe Lager noch keine Entscheidung zu Gunsten einer wirklich tragfähigen Abwärtswende. Da stünden noch zwei weitere wichtige Linien parat, die Apple-Aktie aufzufangen:

Zum einen das markante Zwischenhoch von Anfang September bei 164,94 US-Dollar, zum anderen die aktuell bei 162 US-Dollar verlaufende September-Aufwärtstrendlinie. Erst darunter wäre nennenswerter Spielraum nach unten gegeben, zunächst in den Bereich der bei 152,37 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie. Kurz: Bis 162 US-Dollar dürfte Apple fallen, bevor Short-Trades ein taugliches Chance/Risiko-Verhältnis aufweisen würden. Was aber nicht heißt, dass man jetzt unbesorgt ins fallende Messer greifen, Apple einfach schon mal einsammeln könnte. Erst, wenn die Aktie durch den Rebreak über Widerstände belegt, dass die Bullen wieder die Kontrolle haben, wäre das zu überlegen, in diesem Fall hieße das die Rückeroberung der 20-Tage-Linie bei aktuell 172,44 US-Dollar auf Schlusskursbasis.

