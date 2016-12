Bei Apple wird heiß verhandelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zu Apple bei den Aktionären ein, denn Die EU-Kommission wirft dem kalifornischen Tech-Konzern Apple vor, von regelwidrigen steuerrechtlichen Vorteilen in Bezug auf dessen Niederlassungen in Irland Gebrauch gemacht zu haben. Irland jedoch geht für den Konzern mit auf die Barrikaden. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Apple und dessen Kurse in diesem Zusammenhang bewegt haben waren folgende.

Der Hintergrund: Im zurückliegenden August war von Seiten der EU-Kommission eine umstrittene Steuervereinbarung zwischen dem Apfelkonzern und der irischen Regierung gekippt und eine Steuerrückzahlung von satten 13 Milliarden Euro gefordert worden. Apple habe unzulässige Vergünstigungen seitens der irischen Regierung erhalten, so der Vorwurf, und somit nur einen Bruchteil seiner Steuern entrichtet.

Die Reaktion: Bereits im September hatte die irische Regierung verkündet, dass man zusammen mit dem kalifornischen Global Player die Entscheidung anfechten werde. Laut Reuters wirft Irland der EU-Exekutive in jener Sache rechtwidriges Verhalten vor und damit eine Kompetenzüberschreitung in Brüssel. Es gebe keine Sonderbehandlung, da Apple wichtige Entscheidungen in den USA getroffen habe und somit die daraus entstehenden Gewinne nicht den Unternehmenstöchtern in Irland zuzuschreiben wäre.

Klar, Irland profitiert von den Absprachen mit Apple, dies ist schließlich gut für die heimische Wirtschaft. Doch wie wird die Auseinandersetzung ausgehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Satte Gewinne trotz flauem Aktienmarkt? So geht es…

…. denn das sind die 5 Aktien mit denen Sie noch in 2016 ein Vermögen verdienen werden! Hans Meiser stellt in diesem Video vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist!

Erfahren Sie exklusiv, warum diese 5 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 5 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >>> Jetzt hier klicken und schon bald mit 5 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse