Apple – Das wird Trump richtig auf die Palme bringen!

nach der US-Wahl und eigentlich auch schon im Wahlkampf hatte Donald Trump den Slogan „America First“ gepredigt. Industrie soll zurück in die USA geholt und somit neue Jobs geschaffen werden. Das gilt für Autos, über Bekleidung bis hin zu Elektronik. Doch zwischen Wunsch und Realität klafft oftmals eine große Lücke. So hat Apple zum Beispiel jüngst angekündigt, das neue Iphone 8 in Indien herstellen zu lassen.

Indien. Ausgerechnet Indien, das als eines der Billiglohnländer der Welt gilt und nach dem Boom in Fernost sogar noch günstigere Löhne als China verspricht. Doch Tim Cook will sich unter keinen Umständen vorschreiben lassen, was er zu tun oder zu lassen hat. Da helfen auch keine Druckmittel oder Steuererleichterungen seitens der US-Regierung. Doch vermutlich wird diese Geschichte noch lange nicht zu Ende sein.

Die Apple-Anhänger freut es so oder so. Nach dem Umsatz-Comeback im vierten Quartal 2016 befindet sich das Unternehmen wieder auf Kurs und auch die Aktie steigt allen Unkenrufen zum Trotz immer weiter. Mittlerweile fehlen hier nicht einmal mehr 5 Prozent, und die Apple-Aktie erreicht neue Rekordhochs über 134,54 USD.

Ob die absehbaren neuen Allzeithochs jedoch ein weiteres Kaufsignal auslösen werden, ist noch offen. Denn chartttechnisch hat es dieser Bereich in sich. Hier verläuft zum einen eine harte Widerstandszone, die sich durch die Hochs aus dem Jahre 2015 definiert. Zusätzlich scheint die Aktie seit den Mai-Tiefs 2016 eine Art steigenden Keil auszubilden, der zur Vorsicht mahnt. Anleger, die jetzt also auf den fahrenden Zug aufspringen wollen, sollten sich mit der absehbaren Jubelstimmung bei neuen Rekordhochs nicht einlullen lassen. Bedenken Sie: erstens kommt es anders und zweitens als man denkt!

