Apple will Umsätze im Service-Segment bis 2020 verdoppeln – Realistisch?

Apple will seine Umsätze im Service-Segment bis 2020 verdoppeln. Das Vorhaben ist in Anbetracht eines gesättigten Smartphone-Marktes durchaus zu begrüßen. Per letztes Quartal verkaufte Apple 50,8 Mio. iPhones, was unter den Erwartungen der Analysten von 52 Mio. lag. Im Service-Segment konnte Apple den Umsatz um 18 % steigern. Damit war es das am schnellsten wachsende Segment. Der Anteil an den gesamten Umsätzen betrug 13,3 %. Im vergangenen Jahr trug das Segment noch 11,8 % zu den gesamten Umsätzen bei.

Wiederkehrende Einnahmen versprechen höhere Umsätze

Das Service-Segment beinhaltet z.B. die Angebote Apple Music, App Store oder Apple Pay. Diese Angebote sorgen in der Regel für wiederkehrende Einnahmen, denn sie werden über monatliche Gebühren bereitgestellt. Für einen Basic-Account muss der User bei Apple Music 10 US-Dollar pro Monat zahlen. Im App Store sind gleichermaßen Entwickler als auch Nutzer von Apps Apples Kunden. Das Geschäftsfeld soll laut dem Unternehmen per letztes Quartal um 40 % gestiegen sein. Davon waren etwa 20 % Entwickler. Insgesamt verzeichnete man 165 Mio. zahlende User im Segment Services. Gegenüber dem Vorquartal ein Anstieg von 10 %.

Umsatzwachstum verlangsamt sich jedoch

Im Geschäftsjahr 2016 hat das Service-Segment einen Umsatz von insgesamt 24,3 Mrd. US-Dollar erzielt. Um das Versprechen zu halten, müsste Apple den Umsatz in den nächsten vier Jahren um weitere 24 Mrd. US-Dollar steigern, um dann jährlich auf einen Umsatz von fast 50 Mrd. US-Dollar zu kommen. Auch wenn das Segment im letzten Quartal das schnellste wachsende im Vergleich zu den anderen war, so fiel das Wachstum gegenüber dem Vorjahr um 2 % geringer aus. Der Umsatz im vergangenen Jahr stieg noch um 20 %. Ob das Vorhaben gelingt, steht also noch in den Sternen und würde maßgeblich davon abhängen, ob das Wachstum sich beschleunigt und nicht nachlässt.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.