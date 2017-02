Apple will Indien erobern!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

über gute Nachrichten konnten sich letzte Woche die Anleger von Apple freuen. Gab es doch Nachrichten darüber, dass Apple sein iPhone, das bisher für den indischen Markt schlichtweg zu teuer war, künftig in Indien produzieren lassen will. Entsprechende Gespräche zum Errichten einer Fabrik in Bangalore werden derzeit geführt. Kann sich Apple so einen riesigen neuen Markt erschließen?

Ausgefuchste Strategie! Um die Verkaufszahlen seiner iPhones ansehnlich steigern zu können, hat sich Apple etwas einfallen lassen. So will der IT-Riese diese dann künftig auch auf dem Subkontinent produzieren lassen. Dies war schon früher im Gespräch, scheiterte aber daran, dass den Wünschen nach Steuer- und Zollfreiheit nicht weit genug entgegengekommen war. Eventuell wurde nun, so berichtete in der letzten Woche Rami Jagerali, eine Einigung für eine potentielle Fabrik in Bangalore erzielt, auch wenn es noch keinen entsprechenden Vertrag gibt.

Die Vorteile! Eine Fabrik direkt in Indien hätte den Vorteil, dass sich das Smartphone dort sehr viel günstiger zusammensetzen ließe und dies dann wiederum dem Konzern erlauben würde, das iPhone auf dem indischen Markt billiger anzubieten. So könnte man den riesigen indischen Markt, zu dem man bisher kaum Zugang gefunden hat, endlich doch noch erobern.

Kann dieses Vorhaben Apple mal wieder positive Nachrichten bringen und die Aktionäre mit neuen Sprüngen überraschen? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

