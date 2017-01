Apple weiter auf SCHRUMPFKURS!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

in den letzten Tagen gab es schon öfter Gerüchte, wonach das neue iPhone sich schlechter verkauft als gedacht. Am Wochenende gibt es jetzt auch Gewissheit darüber. Apple veröffentlichte neue Unterlagen, in denen der Konzern erstmals selbst einräumte, die eigens gesteckten Ziele zu verfehlen. Der Umsatz soll demnach bei 215,6 Milliarden USD liegen, der operative Gewinn erreicht 60 Milliarden USD. Das sind immer noch stattliche Zahlen, allerdings muss Apple eben auch extrem hohe Erwartungen erfüllen. Der Rückgang der Verkäufe beim iPhone trifft Apple hart, da es das mit Abstand wichtigste Produkt im Portfolio ist.

Apple-Chef Cook verdient weniger!

Die „schlechten“ Ergebnisse wirken sich auch auf das Gehalt von CEO Tim Cook aus. Der 56-jährige muss sich mit einem Gehalt von 8,7 Millionen USD zufriedengeben, im Jahr zuvor waren es noch 10,3 Millionen USD. Gleichzeitig wurden für Cook aber Aktienoptionen im Wert von 136 Millionen USD fällig. Er ist also weit entfernt davon, am Hungertuch zu nagen. Doch auch wenn Apple vom Untergang weit entfernt ist, so stellt sich auf den Tag genau 10 Jahre nach der Vorstellung des ersten iPhones die Frage, womit das Unternehmen in Zukunft wieder punkten möchte. Innovationen suchten Fans und Anleger zuletzt vergeblich.

