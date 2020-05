Apple vs. Roku: Auf diese Aktie sollten Investoren jetzt setzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Roku":

Kann man als Investor die Aktien von Apple (WKN: 865985) und Roku (WKN: A2DW4X) vergleichen beziehungsweise existiert hier irgendwo eine Schnittmenge? Ja, zumindest teilweise. Denn spätestens seitdem der Kultkonzern aus Cupertino mit seinem Apple TV+ auch in den Bereich des Streamings vorgeprescht ist, gibt es hier eine kleinere Schnittmenge.

Ob das ausreichend ist, um eine generelle Vergleichbarkeit abzuleiten? Eine andere Frage. Allerdings könnte es dennoch eine interessante Fragestellung sein, auf welche Aktie man als Investor jetzt setzen sollte. Beziehungsweise unter welchen Prämissen.

Lass uns daher im Folgenden einmal einen Foolishen Blick auf diese beiden Gesamtpakete werfen. Und eben schauen, wo jetzt das bessere Chance-Risiko-Verhältnis lauert. Oder eben für wen.

Roku: Wachstum mit klarem Fokus!

Die Aktie von Roku bringt dabei im Grunde genommen eines mit: Fokus und ein klares zweistelliges Wachstum. Das Unternehmen, das ursprünglich mal Hardware für das Fernsehen entwickelt hat, ist jetzt schließlich mit seiner Streaming-Plattform sehr erfolgreich. Hier werden Lösungen für Streamer angeboten, die wissen wollen, wo welches Format oder welcher Inhalt läuft.

Roku wächst dabei in vielerlei Hinsicht. Einerseits kann das Unternehmen ein starkes Nutzer- und Nutzungswachstum vorweisen. Alleine bis Ende des letzten Quartals kam die Plattform so beispielsweise auf 39,8 Mio. Accounts, was im Jahresvergleich einem Zuwachs von 37 % entsprochen hat. Coronabedingt haben diese Nutzer anscheinen konsequent mehr gestreamt. Immerhin kam Roku im letzten Quartal auf 13,2 Mrd. Streaming-Stunden, was im Jahresvergleich einem Wachstum in Höhe von 49 % entsprach.

Allerdings ist das bei Weitem nicht alles: Jeder Nutzer auf der Plattform ist derzeit nämlich noch dabei, konsequent mehr Umsatz hierzulassen. Im letzten Quartal belief sich der durchschnittliche Umsatz dabei auf 24,35 US-Dollar, was im Jahresvergleich einem Plus von 28 % entsprochen hat. Roku weiß daher, wie man wächst. Und aus seinem Kundenkreis mehr und mehr Umsatz kitzeln kann.

Die Aktie von Roku bringt somit ein insgesamt rasantes Wachstum im Streaming-Bereich mit, wobei der Quartalsumsatz um 55 % auf 320,8 Mio. US-Dollar gestiegen ist. Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 12,8 Mrd. US-Dollar ist Roku zwar nicht mehr unbedingt klein. Jedoch ein kleineres, agileres, wachstumsstärkeres und eben fokussierteres Unternehmen in unserem heutigen Vergleich.

Apple: Tech-Investition in die Breite!

Apple hingegen bietet bedeutend mehr als bloß das Streaming. Für viele Investoren ist und bleibt der Kultkonzern aus Cupertino schließlich verknüpft mit seinem iPhone, dem Erfolgsbringer der letzten Jahre und Jahrzehnte. Allerdings gerät die Hardware immer mehr in den Hintergrund und wird eher zu einem Ersatzmarkt. Das wahre Wachstum findet bei Apple hingegen vermehrt im Bereich der digitalen Dienstleistungen und Softwarelösungen statt. Von daher ist hier eine gewisse Vergleichbarkeit auch bei einem näheren Blick gegeben.

Apple ist allerdings mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von knapp 1,38 Billionen US-Dollar alles andere als leichtfüßig. Im Vergleich zu Roku kommt der Tech-Konzern auf eine Bewertung, die ca. 107-fach größer ist. Gewiss alles andere als ein Pappenstiel.

Das allerdings macht sich auch im operativen Zahlenwerk bemerkbar. Im letzten Quartal kam Apple so beispielsweise auf einen Umsatz in Höhe von rund 58 Mrd. US-Dollar, die im Jahresvergleich etwa stagnierten. Wobei die Serviceumsätze mit rund 13,3 Mrd. US-Dollar einen immer bedeutenderen Anteil am Gesamterfolg des Kultkonzerns ausmachen. Mit einem Nettoergebnis in Höhe von 11,2 Mrd. US-Dollar auf Quartalsbasis ist Apple außerdem sehr profitabel.

Die wachstumsstarken Jahre auf Konzernsicht mögen daher zwar hinter Apple liegen. Dafür bleiben hier eine starke Marke, ein wachstumsstärkeres Servicesegment und eben ein Kultkonzern, der eine Größe in der Welt von Aktien und Börse geworden ist.

Wer die Wahl hat …

Die Wahl zwischen Apple und Roku ist daher vom Grundsatz her sehr unterschiedlich. Wer auf eine wachstumsstarke Aktie setzen möchte, der ist gewiss bei Roku chancenorientierter unterwegs, wer hingegen eher auf Stabilität und solidere Ergebnisse setzen will, für den ist die Apple-Aktie interessanter. Vielleicht die einzige Unterscheidung, die man kennen sollte. Denn im Endeffekt könnten beide Kandidaten einen näheren Blick verdient haben.

