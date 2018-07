Apple vs. Amazon: das Rennen um 1 Billion US-Dollar wird heißer

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktien von Amazon.com (WKN:906866) haben dieses Jahr schon viel gerissen und sind in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 um 45 % gestiegen. Auch Apple (WKN:865985) bewegt sich stetig höher, wenn auch langsamer. Die Aktienperformance des E-Commerce-Giganten liebäugelt jetzt mit einer Marktkapitalisierung von 900 Mrd. US-Dollar. Damit befindet sich Amazon im Rennen gegen den Mac-Hersteller um die mythische Bewertung von 1 Billion US-Dollar, die bisher noch kein Unternehmen in der Geschichte erreicht hat … noch nicht.

Die Marktkapitalisierung von Amazon liegt immer noch gut 50 Mrd. US-Dollar hinter der von Apple zurück, doch dieses Rennen wird immer spannender.







Vergleich der beiden Technologie-Giganten

Obwohl die Gesamtbewertungen der beiden Unternehmen ähnlich sind, könnten ihre Fundamentaldaten nicht unterschiedlicher sein. Apple ist das profitabelste Unternehmen der Welt und erwirtschaftet in einem Quartal oft mehr Nettoeinnahmen als Amazon in seiner gesamten Laufbahn. Im ersten Quartal 2018 hatte Amazon 9,6 Mrd. US-Dollar Nettoeinnahmen seit seiner Gründung erwirtschaftet. Apple übertrifft diese Rendite regelmäßig jedes Quartal. Allein im vierten Quartal war der Gewinn von Apple mehr als doppelt so hoch (20 Mrd. US-Dollar).







Hier ist eine Momentaufnahme der Gewinn- und Verlustrechnung der einzelnen Unternehmen im vergangenen Jahr.

Kennzahl Apple Amazon Umsatz 247,4 Mrd. USD 193,2 Mrd. USD Bruttogewinn 94,8 Mrd. USD 44,6 Mrd. USD Betriebsergebnis 66,1 Mrd. USD 5 Mrd. USD Reingewinn 53,3 Mrd. USD 3,9 Mrd. USD Bruttomarge 8,3 % 19,6 % Operative Marge 26,7 % 1,7 % Nettomarge 21,6 % 0,7 %

Datenquelle: Morningstar. Alle Zahlen auf 12-Monats-Basis.

Es gibt eine bemerkenswerte Ähnlichkeit. Jedes Mal, wenn es Spekulationen darüber gibt, dass eines der beiden Unternehmen in einen neuen Markt eintritt, werden die Anteile der etablierten Unternehmen in diesen Märkten ausverkauft, da die Anleger befürchten, dass sie mit einem der beiden Unternehmen konkurrieren müssen. Allerdings betritt Apple nicht sehr oft neue Märkte, in der Regel nur alle paar Jahre, während Amazon weiterhin in zahlreiche Märkte expandiert, was zum sogenannten „Amazon-Effekt“ führt.

Der starke Kontrast in den Finanzkennzahlen bedeutet auch, dass die jeweiligen Bewertungskennzahlen der einzelnen Unternehmen ebenfalls Welten voneinander entfernt sind. Apple ist unglaublich billig in Bezug auf fast jede Bewertungskennzahl und wird deutlich billiger als der S&P 500 gehandelt. Amazon hingegen sieht bedeutend teurer aus. Allerdings kann die Premium-Bewertung von Amazon teilweise mit einem deutlich stärkeren Umsatzwachstum gerechtfertigt werden, auch wenn der Umsatz von Amazon immer noch hinter dem von Apple zurückbleibt.

Kennzahl Apple Amazon Kurs-Gewinn-Verhältnis 17,7 290,6 KUV-Verhältnis 3,6 4,6 Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,1 56,4 Umsatzwachstum 1,5 % 35,5 %

Datenquelle: Reuters. Alle Zahlen auf 12-Monats-Basis.

Die Investoren lieben Gewinn und Wachstum, und jedes der beiden Unternehmen verkörpert das eine oder das andere Doch welches wird als erstes die Marke von 1 Billion US-Dollar knacken?

