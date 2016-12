Apple verteidigt SPITZENPLATZ!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

auch zum Ende des aktuellen Jahres bleibt Apple weiter an der Spitze der wertvollsten Unternehmen. Über das gesamte Jahr konnten die Aktien des iPhone-Herstellers wieder um sieben Prozent zulegen, die Marktkapitalisierung beträgt jetzt unglaubliche 625 Milliarden USD! Apple sitzt schon seit Jahren auf dem ersten Platz im Börsenranking und wurde nur kurz vom Konkurrenten Google überholt. Dessen Mutterkonzern Alphabet muss sich mit einem Marketcap von 552 Milliarden aber wieder mit dem zweiten platz zufrieden geben.

Kann Apple wieder überraschen?

Trotz der Unkenrufe in den letzten Wochen und Monaten zeigt Apple, dass noch viel Leben in dem Unternehmen steckt. Es mag Probleme bei den neuen MacBooks geben und beim iPhone fehlen schon seit Jahren Innovationen. Doch die Marke an sich ist dennoch von einem unvorstellbaren Wert und bringt jedes Jahr ums neue Menschen dazu, für Technik geradezu wahnwitzige Preise auf den Tisch zu legen. Kein anderer Hersteller kann derart traumhafte Margen wie Apple vorweisen und das bei Verkaufszahlen, welche selbst Branchenriesen wie Microsoft vor Neid erblassen lassen. Der Niedergang von Apple mag noch kommen, allerdings nicht so schnell, wie sich das manch einer vorstellt.

