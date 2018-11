Apple veröffentlicht keine iPhone-Absatzzahlen mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple wird von diesem Weihnachtsgeschäft an keine Absatzzahlen für iPhones, iPad-Tablets sowie Mac-Computer mehr veröffentlichen.



Die Verkäufe von Geräten in einem Dreimonatszeitraum seien nicht unbedingt ein Gradmesser für deren Erfolg, sagte Finanzchef Luca Maestri zur Begründung am Donnerstag. Außerdem werde auch das Geschäft mit Diensten neben den Hardware-Verkäufen immer wichtiger.

Mit der Änderung wird Apples Geschäft ein großes Stück weniger transparent für Beobachter und Konkurrenten. Der große Rivale Samsung nennt bereits seit einiger Zeit keine Absatzzahlen für seine Handys mehr. Es gibt lediglich Schätzungen von Analysten.

Im vergangenen Quartal waren die iPhone-Verkäufe im Jahresvergleich kaum gewachsen. Für das laufende Weihnachtsquartal gab Apple eine Umsatzprognose ab, die die Börse enttäuschte. Maestri sagte, zum einen gebe es Druck durch ungünstige Wechselkurse. Zum anderen sei Apple nicht sicher, ob es bei einigen Geräten nicht Lieferengpässe geben könnte - und zudem könnten wirtschaftliche Turbulenzen in Schwellenländern das Geschäft bremsen./so/DP/zb